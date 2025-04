Amelia Calzadilla tras la muerte del niño Damir Ortiz: “Exigimos justicia”

La activista cubana Amelia Calzadilla ha alzado la voz con firmeza y dolor ante el fallecimiento de Damir Ortiz, el niño cubano de 10 años que murió en la madrugada del 5 de abril en el Nicklaus Children's Hospital de Miami, tras batallar contra una infección severa y meses de negligencia médica en Cuba.

“Un día muy triste para nuestro pueblo”, declaró Calzadilla en una sentida transmisión en vivo desde su perfil de Facebook, donde también expresó la profunda conmoción que le causó la noticia del fallecimiento de Damir:

“Es un día triste para las personas que con mucha vehemencia hemos defendido el caso del niño Damir. Sé con cuánto dolor recibimos esta noticia”.

Visiblemente afectada, reconoció que necesitó tiempo para hablar públicamente debido al impacto emocional que le generó la pérdida. “No quería expresar mis condolencias a la familia en una situación emocionalmente en la que no me sentía nada bien. Yo soy madre. La mera idea de perder a alguno de mis hijos no es que me haría sumamente infeliz, sino que acabaría con mi vida. No puedo concebir la vida sin ellos”, señaló.

Con empatía, pidió respeto hacia Eliannis Ramírez, madre de Damir, ante el momento devastador que atraviesa. “Estoy segura que la madre de Damir en estos momentos se encuentra en una situación emocionalmente tan delicada que si alguno de ustedes le está escribiendo algún mensaje, realmente ella no está en condiciones de atendernos a ninguno… su dolor va más allá de cualquier razonamiento lógico o de educación”.

Más allá del duelo, Calzadilla convirtió su dolor en denuncia. “Lo único que podemos hacer en este momento, primero, los que somos padres, abrazar a nuestros hijos… hacer valer el tiempo que estamos con ellos. Y por otra parte, en aras de hacer justicia por Damir y por cualquier otro niño cubano que como él ha tenido que enfrentar nuestro sistema de salud… tenemos que pedir justicia y exigírsela a los organismos internacionales”.

La activista subrayó que la muerte de Damir no es una excepción, sino un reflejo de la profunda crisis del sistema de salud cubano, al que calificó como colapsado y negligente. “No pueden seguir haciéndose oídos sordos ante la profunda situación de crisis humanitaria que enfrenta el pueblo de Cuba”.

Damir Ortiz padecía neurofibromatosis tipo 1 y un neurofibroma plexiforme que afectaba su visión y su vida diaria. Durante meses, su madre luchó para obtener una visa humanitaria que permitiera su tratamiento en EE.UU., pero las autoridades cubanas, a través del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), se negaron a proporcionar la documentación médica necesaria, alegando que el país contaba con los recursos suficientes para atenderlo.

Finalmente, gracias a una campaña solidaria que recaudó más de 36 mil dólares, Damir fue trasladado en ambulancia aérea a Miami el 12 de marzo. Allí, los médicos desmintieron el diagnóstico inicial de leucemia hecho en Cuba, detectaron una infección pulmonar no tratada y confirmaron una sepsis avanzada causada por una bacteria multirresistente adquirida en la Isla.

Las exequias del menor se realizarán en la funeraria Caballero Rivero, en Hialeah, donde los cubanos podrán despedirse del niño cubano a mediados de esta semana.

Preguntas frecuentes sobre la muerte de Damir Ortiz y la crisis del sistema de salud cubano