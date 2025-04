Una joven cubana que trabaja en una tienda Dollar Tree en Estados Unidos compartió en TikTok una experiencia que le alegró el día y le devolvió la fe en la gente.

Ese día la habían puesto en la caja, algo que no hace normalmente y que le causaba nervios, según contó. En medio del ajetreo, llegó un cliente con un carrito lleno de productos de limpieza. La cuenta dio unos 100 dólares. Después de pagar, el hombre le dijo que iba a buscar su carro para cargar las cosas más cómodo, y ella accedió a cuidarle la compra mientras tanto.

Justo en ese momento apareció otro cliente: un hombre en situación de calle, con una Coca-Cola en la mano y los 1.32 dólares exactos para pagarla. Hasta ahí, todo parecía una escena más de su jornada... hasta que el primer cliente regresó y sorprendió a todos.

“El señor que fue a buscar su carro le regaló 100 dólares al homeless”, contó la cubana, visiblemente emocionada. “Me dio tanta alegría. Me cambió el semblante. Me estaba sintiendo mal y eso me cambió el día”.

El video, publicado por la usuaria @lisbcabrera, se hizo viral rápidamente. Muchos usuarios no solo aplaudieron el gesto, sino también la emoción y sensibilidad con la que ella lo narró.

“Qué linda actitud”, “Todavía existen personas buenas”, “Me alegró hasta a mí el día”, fueron algunos de los cientos de comentarios. Algunos incluso pensaron que la historia terminaría con el hombre sin hogar llevándose el carrito ajeno, pero no: esta vez, fue todo lo contrario.

La joven aclaró varias veces en los comentarios que ella solo fue testigo del momento, pero la emoción fue tan genuina que contagió a miles en la red social.

En tiempos en que las malas noticias abundan, este pequeño momento capturado en TikTok fue una bocanada de aire fresco para muchos.

