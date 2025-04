Yulién Oviedo tras críticas por participar en debate oficialista: "Ningún cubano tiene moral para señalarme con el dedo"

Vídeos relacionados:

El cantante cubano Yulién Oviedo respondió con dureza a las críticas recibidas en redes sociales por su participación en un debate sobre el género urbano, organizado por el Ministerio de Cultura del régimen cubano.

A través de una historia publicada en Instagram, Oviedo defendió su presencia en el encuentro con funcionarios de Cultura y acusó de hipócritas a quienes lo señalan por ello.

“¿Saben por qué no me interesa el criterio de ningún singaito de las redes? Sencillo, el 30 de enero me paré frente a un escenario que ningún artista de nuestro género se va a parar en su vida y pedí libertad para los presos políticos”, expresó el artista.

Yulién dijo que, tras ese gesto, apenas dos creadores de contenido en YouTube se hicieron eco de sus palabras, mientras que, según él, otros prefirieron guardar silencio. “Los demás, como son unos singaos, se quedaron callados”, agregó.

Captura / Yulién Oviedo

El cantante, conocido por su carácter polémico y declaraciones sin filtro, continuó con un mensaje directo: “Ahora me vienen a señalar con el dedo porque me vieron reunido con funcionarios de la cultura en Cuba. Uno, yo soy uno de los artistas más grandes que ha dado Cuba, y dos, yo me reúno con quien me salga de la morronga”.

En su publicación, el artista insistió en que nadie dentro ni fuera de la isla tiene autoridad moral para juzgarlo: “Ningún cubano tiene moral para señalarme con el dedo porque ninguno ha hecho ni ping* viviendo en Cuba. Ahora quieren liberar a un país de lejos y por internet. La enfermedad del comunismo les dejó secuelas, partía de loquitos cibernéticos”.

La reacción del artista se da en medio del creciente rechazo que generó entre muchos cubanos la participación de músicos urbanos en espacios institucionales del régimen, en un contexto de censura, represión y crisis económica en la isla.

Otro que también se defendió de las críticas fue Yomil Hidalgo, diciendo que en ese encuentro “se habló al duro y sin guante y con mucho respeto” y que sus principios “no son negociables”.

