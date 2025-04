Yomil rompe el silencio sobre su participación en debate del gobierno cubano sobre el género urbano

El reguetonero cubano Yomil Hidalgo se pronunció públicamente este lunes, horas después de que se hiciera viral su participación en un debate organizado por el Ministerio de Cultura de Cuba sobre el género urbano.

La reacción del artista llegó a través de las historias de su cuenta de Instagram, donde aseguró que en el encuentro “se habló al duro y sin guante y con mucho respeto”.

“Lo mejor que tuvo el diálogo en el Ministerio de Cultura es que ahí se habló al duro y sin guante y con mucho respeto”, escribió el cantante urbano.

“Y para los comentaristas que al momento salen hablando mierda y sacando conclusiones apresuradas, yo tengo la grabación de mi intervención”, advirtió, dejando claro que planea hacerla pública cuando tenga tiempo, “para que hablen con base”.

Yomil también celebró que, por primera vez en casi 25 años, las autoridades culturales del país reconocieran el género urbano como una realidad dentro del panorama musical cubano.

“Quiero aclarar que mis principios no son negociables bajo ninguna circunstancia. Yo soy de verdad y hablo con la verdad donde quiera que me pare”, sentenció el reguetonero, antes de despedirse con una frase contundente: “El que sigue en la caliente y no en la fría m, porque desde afuera todo se ve más bonito”.

Su publicación llega un día después de que se difundiera la noticia de su presencia en el evento, junto al también reguetonero Yulién Oviedo, como parte de un espacio de diálogo impulsado por el gobierno para abordar la influencia del reguetón en la juventud cubana.

