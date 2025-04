La influencer cubana Claudia Artiles conmovió a sus seguidores en TikTok al publicar un video donde no pudo contener la emoción mientras preparaba la maleta de su hijo Marlon, de dos años, quien se iría a pasar una semana con su padre. “Es la primera vez que me voy a separar de él tantos días”, dijo emocionada, en una confesión que tocó el corazón de miles de madres que viven o han vivido situaciones similares.

“Estoy acostumbrada a tenerlo para mí todo el tiempo. Es un día difícil, pero sé que va a estar bien con su papá”, explicó conteniendo las lágrimas. Su vulnerabilidad generó una ola de empatía en los comentarios, donde la mayoría no dudó en apoyarla con frases como “Lo estás haciendo bien”, “Marlon tiene una madre increíble” o simplemente: “Eres una excelente mamá”.

Lo más leído hoy:

Sin embargo, la publicación también fue blanco de críticas. Algunos usuarios aprovecharon el momento para cuestionar su decisión de compartir ese instante tan íntimo en redes sociales, y otros incluso insinuaron que exageraba para generar contenido. Frente a esas opiniones, Claudia respondió con firmeza:

“Aquí el que se fue fue él, y si yo no lo amo y no soy feliz, pues lo dejo ir. Porque mi hijo necesita padres sanos, no padres infelices viviendo juntos”.

Lo que comenzó como un momento íntimo terminó despertando una ola de solidaridad. Madres de diferentes edades y situaciones dejaron mensajes de aliento, asegurando que el sentimiento de tristeza al separarse de un hijo, aunque sea por poco tiempo, es algo completamente normal. “Te entiendo, a mí también me pasó”, “Lloré contigo, Clau”, o “Ese dolor solo lo conoce quien ama de verdad”, fueron algunas de las frases que más se repitieron.

Pese a las críticas, Claudia se mantuvo firme. No intentó justificarse ni cambiar el tono del video: compartió su emoción con naturalidad y se defendió sin perder la calma. “Sé que lo voy a extrañar mucho”, escribió más tarde en un comentario. Para muchos, su actitud solo reafirma lo que tantas personas le dijeron en esa publicación: es una madre presente, sensible y valiente.

En medio del ruido de las redes, lo que más destacó fue el respaldo de cientos de mujeres que, más allá de cualquier polémica, vieron en ella a una madre joven que no tiene miedo de mostrarse tal como es. “Las que somos madres de verdad sabemos que duele”, escribió una usuaria. Y otra agregó: “No se necesita ser perfecta, solo amar así de fuerte como tú”.

Preguntas frecuentes sobre Claudia Artiles y su maternidad