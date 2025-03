Claudia Artiles pone nervioso a Ultrack con una romántica sorpresa: "Te adoro. Gracias por llegar a mi vida"

Claudia Artiles sorprendió a su pareja, el creador de contenido cubano Ultrack, con un gesto romántico que lo dejó sin palabras… y visiblemente nervioso.

Durante una transmisión en vivo en TikTok, Ultrack recibió una inesperada visita que rompió por completo la rutina de su directa: En la puerta de su casa apareció una tierna botarga de coneja vestida con un tutú azul, globos y un regalo especial para el influencer.

Una sonriente Claudia observaba desde la puerta la reacción de su novio mientras grababa todo con su celular.

“Lo sorprendí, no lo esperaba jjjj. Estaba en plena directa de TikTok. Te adoro, mi vida. Gracias por llegar a mi vida", escribió Claudia junto al video que capta el emotivo momento.

"Se me puso nervioso", escribió Claudia en los comentarios en Instagram y Ultrack no tuvo más remedio que confesar lo que fue más que evidente para todos los vieron el video: “Gracias, mi amor, me pusiste en temblores”.

Las imágenes muestran al influencer claramente sorprendido, sonriendo con timidez y sin saber qué hacer ante semejante sorpresa.

Claudia y Ultrack se han ganado el cariño de sus seguidores en redes sociales, y esta sorpresa no ha hecho más que consolidar esa conexión especial que comparten y que ahora también enternece a sus fans.

Ultrack dijo recientemente que está pensando cómo hacerle una propuesta de matrimonio a Claudia, así que muy pronto puede que haya boda.

