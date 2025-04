“Error imperdonable”: Ciudadanos y residentes reciben correo de cancelación del parole y orden de abandonar EE.UU.

En las últimas horas, muchos cubanos se han alarmado porque han recibido un correo electrónico de notificación que les advierte de la “Terminación del Parole”, una carta que los insta a abandona de manera inmediata Estados Unidos.

Lo sorprendente es que los están recibiendo lo mismo beneficiarios del parole humanitario que quienes recibieron el parole a través de la aplicación CBP One, e incluso quienes ya son residentes y hasta ciudadanos naturalizados como estadounidenses.

La abogada de Inmigración, Liudmila Marcelo, alegó que recibió numerosas quejas de sus clientes y que, al abrir su propio correo, ella, que es ciudadana hace años, también lo había recibido.

“Esto me hace reafirmar mi hipótesis de que es un error del sistema automatizado de USCIS, porque este es el correo que yo tengo registrado para mi cuenta de USCIS para subir las aplicaciones de mis clientes”, explicó en un video publicado en su cuenta de TikTok.

“A mí lo que me molesta es que este gobierno en este momento esté dándole tan poca seriedad a su trabajo, y que se esté cometiendo este tipo de error”, añadió.

Liudmila Marcelo calificó lo que está ocurriendo de “error imperdonable”, puesto que en el caso de ella un mensaje de esas características no genera preocupación porque no le aplica, pero muy diferente es el caso de las miles de personas que ahora mismo transitan un camino inestable en materia migratoria.

"Quien aún no ha aplicado a su residencia o que ya aplicó y no le ha llegado, pues entran en un estado de pánico y comienzan desesperados a buscar soluciones que, en mi criterio, no necesitan, porque si ciudadanos americanos como yo estamos recibiendo estos correos, esto no se cataloga como nada más que una falta de respeto y un mal trabajo de USCIS”, concluyó.

En el apartado comentarios varios internautas que son ciudadanos o residentes desde hace años alegaron que ellos también han recibido el mensaje.

"Les está llegando a ciudadanos, a residentes, es una locura esto"; "A mí también me llegó y soy ciudadana, están cometiendo un error"; "A mí me llegó hoy y soy residente hace dos años casi", testimoniaron algunos cubanos.

“Caballero ya esto es un relajo de USCIS”, concluyó un cubano residente sobre el polémico mensaje.

El periodista Mario J. Pentón, por su parte, precisó en una intervención publicada en X que el correo lo están recibiendo incluso cubanos que quedaron varados en México y que nunca llegaron a Estados Unidos a través de la cita CBP One..

Pentón aprovechó, además, para dejar algunos consejos a migrantes cubanos que son beneficiarios de parole humanitario o que tienen CBP One, programas ambos que están en la mira del gobierno de Donald Trump.

A los beneficiarios de parole, Pentón los llama a no confiarse por la buena noticia recibida este jueves: que una jueza federal de Boston frenó el anuncio de revocación de estatus legal a migrantes con parole humanitario.

"Recordemos: ¿Cómo es el asunto? Si usted entró por parole humanitario, haga su asilo si no ha hecho su Ley de Ajuste Cubano, si es de otra nacionalidad presente su asilo. Si usted entró por CBP One, asilo, esa la manera de estar protegidos en lo que llega la Ley de Ajuste Cubano", advirtió Pentón.

¿Qué dice el mensaje que están recibiendo migrantes cubanos y de otras nacionalidades?

A continuación transcribimos el mensaje que ha generado tanto revuelo.

Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.

Washington, DC 20528

11 de abril de 2025

Notificación de Terminación de Parole

Ha llegado el momento de que abandone los Estados Unidos.

Actualmente usted se encuentra aquí porque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) le otorgó un permiso de permanencia temporal (parole) en Estados Unidos por un período limitado. Conforme a 8 U.S.C. § 1182(d)(5)(A) y 8 C.F.R. § 212.5(e), el DHS ahora está ejerciendo su facultad discrecional para terminar su parole. A menos que expire antes, su parole será cancelado 7 días después de la fecha de esta notificación.

Si no abandona los Estados Unidos inmediatamente, estará sujeto a posibles acciones de las fuerzas del orden que pueden derivar en su expulsión del país, a menos que haya obtenido una base legal para permanecer. Cualquier beneficio que reciba en EE. UU. vinculado a su parole —como una autorización de trabajo— también será cancelado. Usted podría enfrentar procesamiento penal, multas civiles y otras sanciones u opciones legales disponibles para el gobierno federal.

El DHS lo alienta a salir del país por su cuenta, de manera voluntaria. Puede utilizar la aplicación móvil CBP One o visitar el sitio web para organizar su salida. Si va a salir por vía aérea, debe registrar su salida fuera de EE. UU. a través del mismo sitio. Si tiene problemas para reportar su salida por tierra, visite:

https://i94.cbp.dhs.gov/home para obtener más información sobre cómo reportar voluntariamente su salida.

Una vez más, el DHS está cancelando su parole. No intente permanecer en Estados Unidos —el gobierno federal lo encontrará. Le rogamos que abandone el país inmediatamente.

