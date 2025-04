Cuba se sumerge en apagones: Déficit de generación supera los 1,400 MW

Vídeos relacionados:

El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de Cuba continúa enfrentando una grave crisis de generación de electricidad, lo que ha llevado a nuevos apagones en todo el país.

Según el último reporte de la Unión Eléctrica, el déficit de capacidad de generación supera este viernes los 1,400 MW, lo que provocará cortes de energía prolongados tanto en la capital como en el resto de provincias.

El jueves 10 de abril, la situación fue especialmente crítica, con un déficit que alcanzó los 1,438 MW a las 8:40 pm, justo cuando se registró la máxima demanda de energía del día.

A pesar de que el servicio fue restaurado a las 3:30 am del viernes, el suministro volvió a verse interrumpido a las 5:04 am. A las 7:00 am, la capacidad disponible en el sistema era de solo 1,845 MW, mientras que la demanda alcanzaba los 2,310 MW.

Esto provocó que 507 MW quedaran afectados. Para el horario de la media se estima una afectación de 800 MW, y en el horario pico, el déficit llegaría a 1,475 MW.

El déficit en la capacidad de generación de electricidad se debe a una combinación de factores, que incluyen unidades de generación fuera de servicio por mantenimiento y averías.

Entre las principales causas del déficit de generación se encuentran las limitaciones en las plantas térmicas, que actualmente suman 391 MW de capacidad inactiva debido a averías.

Sufren roturas dos unidades de las CTE Santa Cruz y Felton, y otros cuatro bloques de las CTE Santa Cruz, Cienfuegos y Renté están en mantenimiento.

Además, 74 centrales de generación distribuida, con una capacidad de 526 MW, se encuentran fuera de servicio por falta de combustible, mientras que 86 MW están fuera de operación por falta de lubricantes.

El panorama en la capital cubana también es preocupante. La Empresa Eléctrica de La Habana informó que, debido al déficit de generación, se implementarán afectaciones programadas en los bloques de la ciudad.

Se prevé que el bloque 4 sufra cortes de 10:00 am a 2:00 pm, seguido por el bloque 3, de 11:00 am a 3:00 pm. A partir de esa hora, se rotarán las afectaciones, comenzando con el bloque 1, que estará sin servicio hasta las 7:00 pm. Finalmente, de 7:00 pm a 10:00 pm, el bloque 2 será afectado.

La situación generado una constante preocupación, incertidumbre y malestar en la población, que enfrenta cortes de electricidad recurrentes, afectando tanto a los hogares como a los sectores productivos.

La falta de un suministro constante y confiable de energía impacta la calidad de vida de los ciudadanos y provoca dificultades para la actividad económica en diversas áreas.

Con la previsión de que el déficit se mantenga durante el pico de demanda, las autoridades eléctricas se enfrentan al reto de estabilizar el sistema, que sigue dependiente en gran medida de la generación térmica y de la capacidad de las centrales de generación distribuida.

A pesar de que la energía solar fotovoltaica generó 797 MWh el día anterior, la crisis energética sigue siendo una de las principales preocupaciones del país, dejando a millones de cubanos enfrentando largos periodos sin electricidad.

