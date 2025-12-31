Fallece en Cuba, a los 68 años, Rafael Leyva, el nadador holguinero conocido como el Tritón de Gibara

Vídeos relacionados:

El deporte cubano despide a Rafael Ernesto Leyva Aguilar, conocido cariñosamente como el Tritón de Gibara, exnadador holguinero y figura destacada de la natación cubana en la década de 1970, fallecido el 29 de diciembre de 2025 en La Habana, a los 68 años, según informó su familia a la redacción de CiberCuba. Nacido el 8 de mayo de 1957 en la ciudad costera de Gibara, Holguín, dedicó prácticamente toda su vida al agua, dejando una huella profunda tanto por sus resultados deportivos como por su ejemplo humano.

Formado desde niño en la piscina Waldimiro Arcos de Gibara, Rafael Leyva comenzó a nadar a los 11 años y muy pronto se convirtió en uno de los talentos más prometedores de la natación cubana. En la segunda mitad de los años 70 se consolidó como campeón nacional y recordista en el estilo mariposa, destacándose también en pruebas de estilo libre, algo poco común para la época.

Centroamericano de 1971

Su momento cumbre a nivel internacional llegó en 1975, durante los Campeonatos Centroamericanos y del Caribe Infantiles y Juveniles, celebrados en Ciudad de México, donde conquistó la medalla de oro en los 100 metros mariposa y la medalla de bronce en los 400 metros combinados individual, resultados que lo ubicaron entre los mejores nadadores juveniles de la región.

Tras concluir su etapa competitiva en la élite, Leyva nunca se alejó del deporte. Desde finales de la década de 1990 regresó a las piscinas como nadador máster, convirtiéndose en una figura habitual y respetada en estos certámenes. Integrante del club Manatí, participó de forma ininterrumpida en torneos nacionales e internacionales, incluyendo la Copa Máster Internacional Ramón Cordovés, en los que fue premiado en todas las ediciones donde compitió.

Para Rafael Leyva, la natación fue siempre más que medallas. En entrevistas concedidas en los últimos años, solía destacar la satisfacción de seguir compitiendo a pesar del paso del tiempo y el valor de reencontrarse con antiguos compañeros, amigos y rivales convertidos en hermanos. “La natación es mi vida”, afirmaba con convicción.

Rafael Leyva en recientes campeonatos de natación categoría master en Cuba

Más allá de su carrera deportiva, Rafael Ernesto Leyva Aguilar fue un excelente padre, profundamente querido por sus hijos y un hombre de familia. Quienes estuvieron cerca de él destacan su entrega, su carácter afable y su sentido de responsabilidad. Su familia, amigos y compañeros lo recordarán como una persona íntegra, cuyo legado humano trasciende los resultados deportivos.

Rafael Leyva se marcha dejando un legado que va más allá de títulos y récords. El Tritón de Gibara será recordado por haber defendido la natación cubana durante toda su vida, dentro y fuera de las piscinas, con dignidad, constancia y pasión.