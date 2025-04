Latino confiesa por qué prefiere a las mujeres cubanas: "Tienen algo que me encanta"

Un video publicado en TikTok ha generado revuelo en redes sociales al mostrar a un joven latino explicando con naturalidad por qué se siente atraído por las mujeres cubanas.

La grabación, subida por la usuaria @acuario9297arianni, muestra a la pareja en un momento en el que la joven cubana le pregunta a su novio: “¿Por qué te gustan las mujeres cubanas?”.

El joven, sin dudar, responde: “Tienen algo que no tienen las otras. Me gusta la comida cubana, y las cubanas cuando hablan tienen algo que me encanta”, confesó mientras ambos sonreían.

El breve intercambio ha generado miles de visualizaciones y comentarios en TikTok, donde muchos usuarios celebraron la respuesta del joven y coincidieron con su aprecio por la cultura y el carácter cubano.

El clip ha sido interpretado como una muestra del carisma y la energía que muchas personas asocian con las mujeres cubanas, características que suelen destacar en la diáspora.

La comunidad cubana en redes suele acoger con humor y orgullo este tipo de contenidos que destacan aspectos positivos de su identidad cultural, especialmente cuando provienen de personas extranjeras.

Este tipo de videos se han vuelto populares en plataformas como TikTok, donde se mezclan dinámicas de pareja, identidad cultural y orgullo nacional, atrayendo a una audiencia diversa y global.

