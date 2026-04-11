Así se celebran los 15 años en el campo cubano: "Sin luz ni carreteras pero con alegría"

Una joven cubana cumplió sus 15 años en Jagüeyes, una localidad en Antilla, en Holguín, donde la electricidad llega apenas dos horas al día, los caminos se llenan de fango con cada lluvia y la señal de celular es casi inexistente, pero la familia y los amigos convirtieron la celebración en un momento de pura felicidad.

La creadora de contenido Lianet documentó la fiesta de su sobrina en un video de Instagram que resume, con humor y ternura, lo que significa celebrar los 15 en el campo cubano, en medio de una crisis que no da tregua.

"Sin electricidad, con fango pero con tremenda alegría", así describió Lianet la celebración, una frase que captura con precisión la realidad de miles de familias cubanas que se niegan a dejar que las carencias apaguen sus momentos más importantes.

Los 15 años siguen siendo una tradición profundamente arraigada en Cuba, especialmente en las zonas rurales, donde las familias ahorran durante años para poder hacer una fiesta bonita a la homenajeada, guardar libros de fotos y reunir a la familia en una ocasión memorable.

Estas fiestas suelen tener música, comida y baile, incluso cuando el tendido eléctrico falla y los caminos se vuelven intransitables.

En el oriente de Cuba, el día de la fiesta de 15 se ofrece una bebida muy especial. Se abre el "aliñao" y en la celebración de esta historia lo mostraron. Aseguran que estaba "muy rico".

El aliñao tiene un significado especial en la cultura cubana. Se prepara durante el embarazo y se consume en celebración del nacimiento de un nuevo miembro de la familia. Si el bebé recién nacido es una niña, se guarda una botella para celebrar su 15 cumpleaños. En ese momento, la bebida se ha transformado en un licor envejecido que se sirve a los invitados en la fiesta de quinceañera.