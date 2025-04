"No juzgues Cuba por lo que viste en tus vacaciones": Influencer cubana en Miami a quienes van de visita a Cuba

La influencer cubana radicada en Miami, Eileen Morales, desató una intensa conversación en TikTok luego de responder a una usuaria que aseguraba haber regresado de Cuba y haber visto “de todo”, afirmando que “como en todos lados, si tienes dinero, vives”.

Morales cuestionó esa visión y explicó que lo que se percibe como normalidad en zonas turísticas no representa la realidad del país. “Tú puedes ir a Cuba, por ejemplo a un restaurante, con tu dinerito de aquí de los Estados Unidos de América, y ves gente bien vestida, gente comiendo, gente con celulares, y pensar que todo está bien... pero esa no es Cuba, mami”, señaló.

En su corta pero contundente reflexión, denunció que esa imagen corresponde a una minoría con acceso a divisas, mientras que “la otra, la Cuba real, es la de los apagones, es la de la libreta, es la de los niños sin desayunar, es la de la gente sin medicamento”; además pidió no dejarse engañar por una experiencia superficial y sentenció: “No juzgues a Cuba por lo que viste en tus vacaciones. Cuba no es lo que muestra, Cuba es lo que esconde”.

Su vídeo desencadenó miles de reacciones en los comentarios, tanto de apoyo como de desacuerdo. Muchos usuarios compartieron vivencias similares, especialmente venezolanos y latinoamericanos que han vivido bajo regímenes autoritarios. “Así es, igual pasa en mi país Venezuela”, comentó una usuaria. Otros coincidieron con la gravedad del contraste entre la imagen turística y la realidad: “Esa frase te quedó épica, Cuba no es lo que muestra, es lo que esconde”, escribió otro usuario. También surgieron voces críticas que relativizaron su denuncia: “Eso pasa en todo el mundo” o “¿y no puedes hablar del bloqueo o te da miedo?”, preguntaron algunos. Hubo incluso quienes defendieron el turismo como medio de ingreso, mientras otros le reclamaron hablar “si ya estás fuera”.

En un segundo video, Morales amplió su reflexión en respuesta a una usuaria que alegó que esa situación no era exclusiva de Cuba. “El caso de Cuba es particularmente diferente por la estructura política”, reaccionó ella explicando que “el comunismo es un sistema político y económico donde el gobierno es dueño de casi todo: escuelas, hospitales, fábricas, tierras, medios de comunicación, empresas… todo” y que, aunque oficialmente se permite emprender, la realidad es que “hay demasiada burocracia, demasiada fiscalización, todo esto para dificultar el desarrollo de los negocios independientes”.

Contrastó su vida actual en EE. UU. con lo que hubiera sido en la isla: “Yo empecé con un celular haciendo videítos. Ahora tengo negocio, patrocinadores, mi propia marca. En Cuba yo no hubiera podido lograr nada de eso porque en Cuba, si brillas mucho, te apagan”. Morales insistió en que en países como Estados Unidos hay herramientas para surgir, mientras que en Cuba “no puedes tener dos casas, no puedes hacer una fábrica, no puedes crecer”.

La influencer ha sostenido este discurso crítico en otras ocasiones. En un video publicado hace unos días, Morales había denunciado que “todo ese dinero del turismo se lo embolsilla el gobierno y no ayuda al pueblo”, y expresó su dolor al ver turistas extranjeros disfrutando del país mientras “se está muriendo un niño que no tuvo qué comer”. En ese caso también recordó su propio proceso migratorio, al tener que dejar a su hijo atrás, y denunció la precariedad del sistema de salud cubano.

La perspectiva de de Morales refleja el creciente malestar que generan imágenes como las del hotel Meliá Paradisus Los Cayos, donde recientemente una usuaria de TikTok grabó una mesa buffet repleta de embutidos, carnes y dulces. “¿Quién dijo que en Cuba no hay comida?”, ironizó, mientras mostraba bandejas repletas de productos inalcanzables para la mayoría de la población. Los comentarios en redes fueron contundentes: “La gente ya no quiere alimentar dictaduras”, escribió una usuaria. Otro agregó: “Hay cubanos que se van a morir sin ver la mitad de lo que hay ahí”.

Este tipo de contenido ha reavivado el debate sobre la desigualdad en Cuba, donde el régimen destinó en 2024 más de 36.800 millones de CUP al sector turístico, mientras que la agricultura apenas recibió el 2,7% del total de inversiones. Según cifras oficiales, la producción porcina nacional cayó de 200 mil toneladas en 2018 a solo 9 mil en 2024, convirtiendo a la carne de cerdo en un lujo. El primer ministro Manuel Marrero reconoció que cada territorio “deberá depender de lo que logre producir”, una frase que, para muchos, sintetiza el colapso del modelo estatal.

En ese contexto, voces como la de Eileen Morales se han convertido en referencia para muchos cubanos dentro y fuera de la isla. Su mensaje, directo y sin ambigüedades, resume el dolor colectivo del exilio y la frustración de quienes sienten que la imagen que se proyecta de Cuba al mundo no refleja la verdad: “Cuba no es lo que muestra, es lo que esconde”.

