EE.UU. revisa el caso de Alexander Díaz Rodríguez, liberado en Cuba con alarmante deterioro físico

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La Embajada de Estados Unidos en La Habana se comprometió a revisar el caso de Alexander Díaz Rodríguez, exprisionero político cubano que cumplió cinco años de condena, y que salió de prisión con cáncer de garganta terminal, hepatitis B, desnutrición severa y apenas 37 kilos de peso.

La sede diplomática contactó directamente a Díaz Rodríguez y confirmó que evaluará los mecanismos disponibles para ayudarlo, incluyendo una posible visa humanitaria que le permita viajar a Estados Unidos para recibir atención médica y acceso a medicamentos.

Díaz Rodríguez, de 45 años, fue detenido a los 40 durante las protestas del 11 de julio de 2021 en Cárdenas, Matanzas, y condenado por los delitos de "sedición" y "desacato". Cumplió íntegramente su condena de cinco años sin que el régimen de Díaz-Canel le concediera ningún tipo de clemencia.

Al ingresar a prisión pesaba 81 kilos; al salir, 37, una pérdida de 44 kilos en cinco años.

En entrevista exclusiva con NTN24, Díaz Rodríguez apareció sin un gramo de grasa corporal, sin varios dientes y con un cáncer terminal de garganta que le dificulta severamente el habla. Pese a su estado, intentó minimizar su situación: "Estoy un poquito flaco, pero vivo."

El exprisionero relató el maltrato sistemático que sufrió durante su encierro: "Fueron muy duros, muy duros para mí. He pasado unas cuantas cosas con convicción de mis principios y mis delitos, varias celdas de castigo, que fueron bastantes, un promedio de 11 o 12 celdas de castigo plantado y mucho maltrato físico y verbal."

Durante su encarcelamiento, en octubre de 2022 fue diagnosticado con cáncer de tiroides, pero no recibió tratamiento oncológico adecuado. En abril de 2025 ingresó brevemente al hospital Abel Santamaría por vómitos con sangre, pero fue trasladado a un correccional en Cabo de San Antonio para trabajos forzados sin atención oncológica.

José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), denunció el pasado domingo el estado físico de Díaz en un video publicado en Facebook, comparando las cárceles cubanas con campos de concentración al estilo nazi en el siglo XXI.

Ferrer fue enfático en rechazar cualquier interpretación de la liberación como un gesto del régimen. "Este hombre lo han liberado porque cumplió completamente su sanción, que nadie me vaya a decir ahora que fue indultado y que fue un gesto de benevolencia de la infame y criminal tiranía", dijo.