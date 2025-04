Régimen cubano impide a organizadora asistir a misa por el niño Damir en La Habana

La activista cubana Lara Crofs, cuyo nombre real es Yamilka Lafita y quien participó en la organización de la misa de despedida en La Habana por el niño Damir Ortiz —recientemente fallecido—, denunció en redes sociales que los órganos represivos de la Seguridad del Estado (SE) le prohibieron asistir al acto de despedida, previsto para la tarde de este miércoles.

“Me cerraron en la cuadra para que no asista la Misa. Según este nuevo oficial de la SE ( es regional)”, subrayó Lafita en una publicación en Facebook, acompañada de imágenes de los patrulleros colocados en su calle.

La misa, presidida por el padre Jorge Luis y programada para este miércoles a las 4:00 p.m. en la capilla del cementerio de Colón, en La Habana, será el momento en que el pueblo podrá acompañar a la abuela del niño en un último adiós desde la isla.

En una transmisión en vivo realizada en Facebook minutos después, la activista explicó que, aunque tenía un profundo deseo de asistir a la ceremonia, pero no le sería posible por la intervención de las autoridades.

“Es importante que la gente sepa que, aunque yo no pueda ir a la misa, lo importante no soy yo”, afirmó.

“Esto no tiene realmente nada que ver conmigo personalmente, tiene que ver con todo un pueblo que simplemente quiere acercarse solidaria y empáticamente a demostrar su respeto”, enfatizó.

Visiblemente afectada, expresó su rabia: “La frustración que tengo ahora mismo es enorme”, pero reiteró que no desea confrontar.

“Hoy no es día para confrontar, hoy no se trata de mí. Si ellos decidieron criminalizar mi dolor, es un asunto de ellos”, recalcó.

La activista subrayó que la misa se realizaría como estaba prevista, en el mismo lugar y a la misma hora, y pidió a quienes pudieran asistir que lo hicieran en nombre de la abuela de Damir, quien sí estaría presente.

“Desde mi casa estaré en oración a partir de esa hora y haré lo que siempre he hecho”, añadió.

Lafita también agradeció profundamente a quienes colaboraron con la organización del acto: “Gracias por esa solidaridad, por ese abrazo en la cabeza, por ese ‘estar contigo’. No se trata de estar conmigo, yo no soy nadie, yo soy una idea y una voz entre muchos”.

En su intervención, denunció además el uso del miedo como herramienta represiva: “No creo que ellos se atrevan a golpear a nadie, ni dentro de una iglesia, ni en un cementerio. Esto lo están haciendo para infringirme miedo a mí. El problema de ellos soy yo. El problema de ellos es la connotación que ha tenido todo el caso, la exposición. El problema de ellos es que el sentimiento de patria les queda muy grande”.

A pesar de la represión, la activista pidió mantener la calma: “Tengamos paz, seamos unidos. En momentos tan difíciles, intentemos mantener la calma. No ceder ante la ira, no ceder ante la frustración que a todos en algún momento nos invade, porque es demasiado”.

Concluyó con un mensaje de resistencia y compromiso: “Yo tengo que seguir sobreviviendo porque hay gente que sigue necesitando de mí aquí adentro. El día que no lo sientan necesario, agarro el avión y me voy. Pero no va a ser hoy”.

"Dicen que yo no puedo salir porque me van a detener. Yo no entiendo qué estoy incumpliendo. Esto es realmente innecesario", denunció Lafita en otra transmisión en vivo realizada a través de su perfil de Facebook.

"Se va a hacer una misa por el descanso de un niño. ¿Cómo se puede criminalizar esto?", dijo Lafita quien expresó en varios momentos sentirse frustrada y molesta por la actitud de la SE.

"¿Qué ganas con prohibir que yo vaya a una misa? En esta ocasión yo no convoqué a nadie, solo dije que íbamos a realizar una misa. Esto no tiene nada que ver con una manifestación, es una actividad, de luto, de empatía. No tiene sentido esto que me están haciendo", señaló.

La activista recordó que vivió una situación similar cuando falleció su madre, en esa oportunidad la SE llenó de patrullas su calle.

El pasado lunes, Lafita compartió en redes sociales que ya estaba “casi todo listo” para la misa en homenaje a Damir.

“La misa en homenaje al niño Damir que realizaremos en La Habana ya está casi lista. Más tarde pongo los detalles del horario y el lugar. Igual todos pendientes al muro de Idelisa Diasniurka Salcedo Verdecia, ella tiene los pormenores”, escribió.

“Agradecer a todas las personas que se involucraron para apoyarnos, a los que me pararon en la calle para darme un abrazo, a los que se movieron por disímiles lugares buscando las mejores opciones de impresión y enmarque, flores... en fin, a todos gracias”, expresó Lafita, quien también compartió una imagen del retrato preparado para rendir homenaje al pequeño: “Así quedó el cuadro de nuestro guerrero”.

