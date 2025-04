Cubanos reaccionan a denuncia enviada a CiberCuba: “El pueblo quiere libertad”

Vídeos relacionados:

La reciente publicación de una denuncia desde Palma Soriano, compartida por CiberCuba Noticias, ha desatado una oleada de reacciones entre cubanos dentro y fuera de la isla. El testimonio, desgarrador y valiente, describe una situación límite: desabastecimiento total, miedo a represalias, miseria extrema y abandono gubernamental. Una realidad que, como han expresado decenas de usuarios, no es exclusiva de Palma, sino de toda Cuba.

“Nos tienen hasta una semana sin pan”

El denunciante anónimo relató cómo la ciudad oriental, bastión opositor en otros tiempos, hoy vive con miedo y en la más absoluta precariedad. “Aquí están esperando que alguien se levante para meterlo preso… Por eso nadie se levanta, pero hay un gran descontento”, escribió. Habló también de la falta de alimentos, la desaparición del aceite, la imposibilidad de comprar agua potable, y de un hijo enfermo de VIH que no recibe ni siquiera una dieta básica.

Su testimonio remató con una frase que resume la desesperación y el peligro: “Por denunciar y decir la verdad, corro el riesgo de ser enjuiciado, porque no tenemos libertad de expresión.”

“Esto no es solo Palma, es toda Cuba”

Los comentarios no se hicieron esperar. En ellos, cientos de personas corroboraron la situación descrita y aportaron sus propios fragmentos de una misma tragedia colectiva. “Solo has dicho la verdad... no es solo Palma Soriano, es toda Cuba que muere día a día en la más penosa y desagradable desgracia”, escribió M.C.P.

Una usuaria identificada como N.M.B. fue contundente: “Todo el país está en la misma situación o mejor dicho el pueblo… y así nos siguen pidiendo ‘resistencia’ a una población envejecida y cansada.”

Desde Holguín hasta Nuevitas, pasando por occidente, los testimonios repiten la misma narrativa: hambre, escasez, apagones, miedo, represión. “Aquí en occidente lo que hay son viandas, pero están tan caras que son pocos los que las compran”, dijo M.P.G. “El cementerio está lleno”, comentó otro. “Es criminal lo que están haciendo con nosotros.”

“No es vida, es sobrevivencia”

La desesperanza también se mezcla con el coraje de quienes ya no quieren callar. “Eso es la pura realidad del cubano: la pura miseria… los obreros se revientan un mes entero para nada”, denunció Y.V. “Eso no quiere decir que no amamos nuestra isla, no: son los que la gobiernan. Ellos tienen de todo; quienes sufren es el pueblo”, afirmó M.R.C.

Algunos, incluso desde el exterior, manifestaron su dolor y frustración. “Viví ocho años en Cuba… Es un crimen lo que hacen con ese pueblo y lo peor es que al mundo parece importarle poco”, escribió S.C., una española con pasado en la isla.

“El pueblo quiere libertad”

En medio de la impotencia, se alza un deseo común: el fin de un régimen que lleva décadas postergando las promesas hechas. “Fuera los comunistas de Cuba, Cuba es del pueblo, el pueblo quiere libertad”, exclamó N.M.

O como resumió otro comentario, que se convirtió en eco de muchos otros: “Ya no aguantamos más. Esto no es vida, es sobrevivencia.”