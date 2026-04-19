Tres colas y ningún control: el desorden campea para la compra de líneas móviles en Etecsa de San Luis, Santiago de Cuba

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Tres colas paralelas sin respaldo oficial, encargados sin credenciales y un clima de tensión que ya derivó en el intento de arrancar la puerta del local era el panorama que se vivía en el municipio de San Luis, en Santiago de Cuba, donde los vecinos se disputan el derecho a comprar una línea de telefonía móvil de la estatal y única Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa).

Así lo documentó el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada quien este viernes, a través de su perfil de Facebook, dio cuenta del caos desatado en torno a las oficinas de la empresa en el territorio.

Captura de Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

Según explicó, en la localidad funcionan dos colas en Dos Caminos y otra en el propio municipio de San Luis, cada una con su listado independiente y su propio “encargado”, sin ningún tipo de acreditación oficial.

“Esto ya no es una cola. Es una olla a presión a punto de explotar”, advirtió Mayeta Labrada, quien documentó cómo la ausencia de organización y de presencia institucional ha convertido la compra de una simple línea telefónica en un foco de conflicto entre vecinos.

No es la primera vez que la situación escala. Hace apenas unos meses, residentes de Santiago de Cuba protagonizaron protestas frente a oficinas de Etecsa tras agotarse las líneas disponibles en tiempo récord.

El contexto tampoco favorece una solución rápida. En medio de la crisis energética que atraviesa el país, el monopolio de las telecomunicaciones en la isla ha aplicado ajustes en sus canales de atención que han reducido la capacidad operativa de sus oficinas, lo que ha provocado una acumulación de demanda en los pocos puntos que permanecen abiertos.

El malestar ciudadano se ha hecho visible también en redes sociales. Tras los últimos anuncios de la empresa, se desató una avalancha de quejas de usuarios que reflejan el creciente hartazgo ante un servicio que no logra satisfacer las necesidades de la población.

Las críticas no se limitan a las colas. Recientemente, la empresa estatal anunció el roaming internacional en dólares, con tarifas de hasta tres dólares por megabyte, una medida que provocó rechazo entre muchos cubanos.

En redes sociales, una usuaria llegó a calificar la venta de datos que luego no se pueden utilizar como “el engaño más grande que se le puede hacer a un ser humano”, en una publicación que se viralizó rápidamente.