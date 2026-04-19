Tres colas y ningún control: el desorden campea para la compra de líneas móviles en Etecsa de San Luis, Santiago de Cuba

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Tres colas paralelas sin respaldo oficial, encargados sin credenciales y un clima de tensión que ya derivó en el intento de arrancar la puerta del local era el panorama que se vivía en el municipio de San Luis, en Santiago de Cuba, donde los vecinos se disputan el derecho a comprar una línea de telefonía móvil de la estatal y única Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa).
Así lo documentó el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada quien este viernes, a través de su perfil de Facebook, dio cuenta del caos desatado en torno a las oficinas de la empresa en el territorio.
Según explicó, en la localidad funcionan dos colas en Dos Caminos y otra en el propio municipio de San Luis, cada una con su listado independiente y su propio “encargado”, sin ningún tipo de acreditación oficial.
“Esto ya no es una cola. Es una olla a presión a punto de explotar”, advirtió Mayeta Labrada, quien documentó cómo la ausencia de organización y de presencia institucional ha convertido la compra de una simple línea telefónica en un foco de conflicto entre vecinos.
No es la primera vez que la situación escala. Hace apenas unos meses, residentes de Santiago de Cuba protagonizaron protestas frente a oficinas de Etecsa tras agotarse las líneas disponibles en tiempo récord.
El contexto tampoco favorece una solución rápida. En medio de la crisis energética que atraviesa el país, el monopolio de las telecomunicaciones en la isla ha aplicado ajustes en sus canales de atención que han reducido la capacidad operativa de sus oficinas, lo que ha provocado una acumulación de demanda en los pocos puntos que permanecen abiertos.
El malestar ciudadano se ha hecho visible también en redes sociales. Tras los últimos anuncios de la empresa, se desató una avalancha de quejas de usuarios que reflejan el creciente hartazgo ante un servicio que no logra satisfacer las necesidades de la población.
Las críticas no se limitan a las colas. Recientemente, la empresa estatal anunció el roaming internacional en dólares, con tarifas de hasta tres dólares por megabyte, una medida que provocó rechazo entre muchos cubanos.
En redes sociales, una usuaria llegó a calificar la venta de datos que luego no se pueden utilizar como “el engaño más grande que se le puede hacer a un ser humano”, en una publicación que se viralizó rápidamente.
Preguntas Frecuentes sobre el Caos en la Compra de Líneas Móviles de ETECSA en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se generan colas y caos para comprar una línea móvil en San Luis, Santiago de Cuba?
La falta de organización y control oficial por parte de ETECSA ha llevado a que se formen varias colas paralelas con encargados sin credenciales, lo que ha generado tensión y conflictos entre los vecinos que intentan adquirir una línea móvil.
¿Cuál es el impacto de la crisis energética en los servicios de ETECSA?
La crisis energética ha obligado a ETECSA a reducir sus operaciones, lo que ha afectado su capacidad para atender adecuadamente la demanda y ha causado un aumento en las quejas por la calidad del servicio y la disponibilidad de líneas móviles.
¿Cómo ha reaccionado la población a los problemas con ETECSA?
La población ha expresado su descontento y frustración a través de protestas y quejas en redes sociales, denunciando el descontrol y la ineficiencia de ETECSA, así como los altos precios y la pobre calidad del servicio. El malestar ciudadano se ha intensificado debido a la falta de soluciones efectivas.
¿Qué medidas ha tomado ETECSA ante las críticas por su servicio?
ETECSA ha anunciado ajustes en sus operaciones debido a la crisis energética, pero estas medidas no han logrado calmar el malestar de los usuarios, quienes continúan enfrentando problemas de conexión y tarifas elevadas.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.