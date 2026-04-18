“Mujeres de café”: la nueva telenovela cubana en producción sobre un producto que casi no existe

Muchos ironizaron sobre la paradoja de una historia cafetalera en un país donde el producto escasea.

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El anuncio de la telenovela “Mujeres de café”, producida por Cubavisión, provocó una oleada de burlas en redes sociales, donde muchos cubanos señalaron con ironía la contradicción de producir una historia sobre el grano en un país donde el café prácticamente ha desaparecido

El canal estatal publicó este viernes en su página de Facebook detalles de la producción que se rueda en el municipio de Bahía Honda, en Artemisa, en las estribaciones de la Sierra del Rosario, bajo la dirección general de Ernesto Fiallo y la codirección de Rafael Noguera.

La telenovela tendrá 63 episodios de 45 minutos cada uno y está basada en la novela homónima de Olga Montes Barrios, galardonada con el Premio Fundación de la Ciudad de Matanzas 2023.

Captura de Facebook/Cubavisión El canal de todos

La trama sigue la vida de cuatro hermanas en el poblado ficticio de Mango Bonito y aborda temas de empoderamiento femenino, diversidad sexual y nuevas masculinidades, incluyendo el personaje de Alexa, una mujer transgénero interpretada por Yei Zubiaur.

Sin embargo, lo que Cubavisión presentó como una apuesta narrativa contemporánea fue recibido por muchos usuarios como una broma involuntaria.

Los comentarios en la publicación oficial se llenaron rápidamente de ironías sobre la ausencia del producto que da nombre a la historia.

Captura de Facebook/Cubavisión El canal de todos

“Jjj mujeres de café, buen nombre para una novela en una isla que lo menos que tiene es café jjjj”, escribió Damaysy Salmeron.

Otro usuario, Jorge Yanes, aludió a la conocida telenovela colombiana Café con aroma de mujer y preguntó de dónde saldría el chícharo “para lograr el aroma del desaparecido”.

Carlos Manuel Rodríguez Rodríguez ironizó con el precio del producto: “Estoy loco por que comience esa novela. A ver si baja el precio del café… ya está a 2,500 pesos”.

Dacier Otero resumió el sentir popular con una frase que se repitió en varios comentarios: “Mujeres de café importado”.

Las bromas reflejan una crisis productiva que se arrastra desde hace años. En el primer semestre de 2025, Cuba solo produjo el 23,7 % del plan nacional de café.

En provincias tradicionalmente cafetaleras como Santiago de Cuba, el cumplimiento apenas alcanzó el 65 % de la meta en 2025.

El deterioro del sector se ha atribuido a la emigración masiva de jóvenes del campo, los bajos precios pagados a los productores y los impagos del Estado, factores que han reducido drásticamente la producción.

Mientras tanto, el café en el mercado informal supera los 2,500 pesos por libra, una cifra fuera del alcance de la mayoría de los salarios estatales.

Incluso el café liberado en enero de 2026 en Las Tunas, vendido a 300 pesos por 125 gramos bajo control de la libreta de racionamiento, generó indignación entre los consumidores.

El contraste se vuelve más agudo al observar la política de exportaciones. Guantánamo cerró el primer trimestre de 2026 con 370 toneladas de café exportadas, valoradas en más de 72 millones de pesos, mientras el producto sigue desaparecido de las mesas de buena parte de la población.

En noviembre de 2025, la empresa mixta cubano-suiza Nescor presentó en la Feria Internacional de La Habana dos nuevas marcas de café gourmet —Don Robusto y Raíces—, recibidas con la misma indignación que ahora despierta la telenovela.