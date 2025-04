"Para los cubanos casi todo dentro de nuestra propia isla es un lujo": El testimonio viral de una joven cubana en México

La cubana Elizabeth, conocida en TikTok como @eliponte05, ha provocado una ola de reacciones tras publicar un video donde enumera las cosas básicas que tiene en México y que en Cuba nunca tuvo. Su testimonio, directo y sin adornos, se ha viralizado en redes con miles de interacciones.

“Mi nombre es Elizabeth y soy una creadora de contenido y youtuber cubana que vive en México”, comienza diciendo. “Hoy te voy a decir cosas básicas que tengo en este país que en Cuba no tenía”.

La joven señala en primer lugar la electricidad: “No puedo dejar de poner la corriente, que aunque para ti como mexicano sea algo tan básico, que obviamente todos tienen, en Cuba no es así”. Y agrega: “Vivía literalmente todo el día estresada porque me acostaba sin corriente y me levantaba sin corriente. Yo vivía cargando el teléfono, nunca lo quitaba de la corriente porque si se iba la corriente y yo no tenía carga, ¿qué me hacía?”.

Luego habla de la dificultad para cocinar: “La corriente se va cuando le da la gana. Entonces no te puedes ni siquiera planificar... tienen que cocinar con carbón, si tienes, y llegas a conseguir, con leña, con una fogata, con lo que sea, como un indio prácticamente”. Según afirma, “hay muchos hogares que me imagino que se queden sin comer por culpa de que no tienen corriente, o no tienen carbón”.

En cuanto a la ropa, asegura: “Las únicas tiendas que hay en Cuba son las del gobierno, porque ya saben que en Cuba nadie puede tener nada particular. Las tiendas son cosas muy feas, muy cheas, cosas que nadie usa”. Y relata: “La ropa que se ponen los cubanos es la que importan las personas que viajan, que es caro para los cubanos”.

“La primera vez que yo me compré algo yo misma con mi dinero fue aquí en México”, explica, y añade: “En Cuba eso no se puede hacer, porque no hay tiendas”. En su infancia, recuerda: “Tenía ropita porque mi tía me mandaba... en Cuba los niños que no tienen familia fuera, pues es muy difícil que tengan una ropita muy bonita”.

También señala que en Cuba ir a restaurantes o a hoteles no es una posibilidad real: “Tener un restaurante favorito... realmente en Cuba no pasa. Es para muy pocas personas, porque los salarios son muy, muy bajos”. Asegura: “Un cubano promedio gana 4 dólares el mes”, y añade: “Un cubano nunca jamás en la vida va a un hotel”. En su caso, dice: “Fui a Varadero, pero creo que nunca me he quedado en un hotel”.

“El cubano prioriza comer todos los días, darle comida a sus hijos, antes obviamente que una muda de ropa, que ir a un hotel, que ir a comer en un restaurante. Eso ya vienen siendo lujos”, concluye.

Reacciones en TikTok: entre apoyo, críticas y advertencias políticas

El video ha provocado cientos de comentarios. Muchos usuarios mexicanos se mostraron empáticos: “Estamos tan bendecidos y no lo notamos”, escribió uno, a lo que Elizabeth respondió: “Exactamente, gracias a Dios”.

Otros, en tono de advertencia, afirmaron: “Vamos por el mismo camino que Cuba”, “Muy pronto solo habrá tiendas del gobierno con el lema del Bienestar”, o “Esto ya parece Venezuela”.

También surgieron críticas: “¿Por qué no se rebelan?”, preguntó un usuario. Elizabeth contestó: “Porque en Cuba te meten en prisión como preso político si vas en contra de ellos. Las personas lo hacen, pero mueren, los matan”.

Ante la acusación de que exageraba, respondió: “En Cuba ni los derechos de los seres humanos tenemos”. Y cuando alguien dudó de su afirmación sobre los ingresos, insistió: “4 dólares el mes”.

Otros cubanos visibilizan las diferencias

Este no es el primer video viral de Elizabeth. A inicios de año compartió un clip en tono humorístico sobre cómo hasta los Chupa Chups en México tienen picante y las confusiones de lenguaje al llegar.

Otros cubanos también han documentado sus experiencias: Lietty Piña se emocionó en una tienda Miniso; Michel Crónicas grabó a su madre sorprendida por la variedad en una farmacia mexicana; mientras que otro conocido como Ivancito mostró cómo pasó de cruzar la frontera a abrir su propio estudio de belleza.

Testimonios como estos muestran el impacto emocional que supone para muchos cubanos descubrir que lo cotidiano en otros países es, en Cuba, un lujo o una lucha diaria.

