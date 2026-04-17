Foto en La Habana reaviva debate sobre antiguos líderes del régimen cubano: "¡Ese es Carlos Lage!"

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Una imagen del ex vicepresidente cubano Carlos Lage Dávila caminando por una calle de La Habana se ha vuelto viral en redes sociales, generando una avalancha de comentarios y reacciones entre los usuarios.
La fotografía, compartida por el periodista Mario J. Pentón en Facebook y por otros perfiles, muestra a un hombre que muchos identifican como el antiguo dirigente, vestido de forma sencilla y desplazándose a pie, lejos de los escenarios de poder que ocupó durante años dentro del régimen cubano.
La publicación desató rápidamente el debate y aunque algunos internautas dudaban de su identidad, otros aseguran reconocerlo sin dificultad: "¡Ese es Carlos Lage!".
Los comentarios reflejan una mezcla de sorpresa, ironía y crítica. “De vicepresidente a transeúnte, los giros que da la vida”, escribió un usuario.
Otros apelaron al humor: “Le falta la javita”, o “Ese es el quita jabas”, recordando a Lage por haber eliminado las "jabas de estímulo" a los trabajadores del sector empresarial cubano.
Los internautas también destacaron su papel en decisiones económicas impopulares y le dejaron una sentencia clara: “Lage, cada uno recoge lo que siembra”.
No faltaron voces más moderadas que pidieron cautela o incluso defendieron su figura, destacando su trayectoria profesional y asegurando que fue víctima de luchas internas dentro del poder en Cuba.
Sin embargo, el tono predominante es de burla o desahogo, evidenciando el desgaste de la imagen pública de antiguos dirigentes en medio de la profunda crisis que vive el país.
Carlos Lage fue apartado de su cargo en 2009 sin explicaciones. Ha mantenido un perfil bajo durante años. No se marchó de Cuba y se mantuvo trabajando en el sector de la salud. Algunos habaneros aseguran que suele ir a su policlínico caminando.
La viralización de esta imagen lo devuelve momentáneamente al centro del debate público, en un contexto donde muchos cubanos cuestionan el legado de quienes dirigieron el país durante décadas y especialmente de quienes siguen en el poder.
Otras personas destacan cómo la Revolución usó a esos hombres (también le pasó a muchas mujeres dirigentes) y luego los desechó. El régimen aplicó en estos casos "la vaporización" que describe la obra literaria "1984" de Orwell. No hablamos de una metáfora literaria, anularon sus vidas como si uno nunca hubieran existido en el panorama político cubano. Los silenciaron, y "los mataron en vida".
En enero, la reaparición de Felipe Pérez Roque también generó revuelo en redes sociales, tras ser captado en una imagen de la BBC durante el homenaje a 32 militares cubanos fallecidos en Venezuela.
El rostro del excanciller apareció entre la multitud en La Habana, vestido de forma sencilla y con un semblante cansado, en contraste con el protagonismo político que tuvo en el pasado.
Felipe Pérez Roque y Carlos Lage Dávila fueron destituidos simultáneamente. Fidel Castro justificó su expulsión con estas palabras: “La miel del poder por el cual no conocieron sacrificio alguno, despertó en ellos ambiciones que los condujeron a un papel indigno. El enemigo externo se llenó de ilusiones con ellos”.
Preguntas frecuentes sobre la reaparición de Carlos Lage y antiguos líderes del régimen cubano
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Carlos Lage y por qué su reaparición ha generado tanto revuelo en Cuba?
Carlos Lage Dávila es un exvicepresidente de Cuba que ocupó cargos de poder durante el régimen de Fidel Castro. Su reaparición en una fotografía en La Habana ha causado revuelo debido a su abrupta caída del poder en 2009 y su bajo perfil desde entonces. Esta imagen viral ha reactivado el debate sobre el legado de antiguos líderes cubanos y la situación actual del país.
¿Qué papel jugó Carlos Lage en el gobierno cubano antes de su destitución?
Carlos Lage Dávila fue uno de los principales dirigentes del régimen cubano, conocido por su participación en decisiones económicas significativas. Fue destituido en 2009 por supuestas "ambiciones indignas" según Fidel Castro. Su expulsión marcó un cambio importante en la política cubana y su figura quedó relegada del poder público.
¿Cómo ha reaccionado la población cubana ante la reaparición de Carlos Lage?
La reaparición de Carlos Lage ha generado una mezcla de sorpresa, ironía y crítica entre los cubanos. Muchos han aprovechado para expresar su descontento con el legado de los antiguos líderes del régimen cubano, mientras otros defienden su figura o piden cautela. El debate refleja el desgaste de la imagen pública de antiguos dirigentes en un país en crisis.
¿Qué otros antiguos líderes del régimen cubano han reaparecido recientemente y qué impacto ha tenido?
Otro líder cubano que ha reaparecido recientemente es Felipe Pérez Roque, exministro de Relaciones Exteriores, quien fue visto en un homenaje en La Habana. Su aparición también causó revuelo y críticas, similar a lo ocurrido con Lage. Estas reapariciones han reavivado el debate sobre el impacto de sus gestiones y la situación actual en Cuba.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.