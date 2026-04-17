Foto en La Habana reaviva debate sobre antiguos líderes del régimen cubano: "¡Ese es Carlos Lage!"

Vídeos relacionados:

Una imagen del ex vicepresidente cubano Carlos Lage Dávila caminando por una calle de La Habana se ha vuelto viral en redes sociales, generando una avalancha de comentarios y reacciones entre los usuarios.

La fotografía, compartida por el periodista Mario J. Pentón en Facebook y por otros perfiles, muestra a un hombre que muchos identifican como el antiguo dirigente, vestido de forma sencilla y desplazándose a pie, lejos de los escenarios de poder que ocupó durante años dentro del régimen cubano.

Carlos Lage en La Habana / Facebook Acuba

La publicación desató rápidamente el debate y aunque algunos internautas dudaban de su identidad, otros aseguran reconocerlo sin dificultad: "¡Ese es Carlos Lage!".

Los comentarios reflejan una mezcla de sorpresa, ironía y crítica. “De vicepresidente a transeúnte, los giros que da la vida”, escribió un usuario.

Otros apelaron al humor: “Le falta la javita”, o “Ese es el quita jabas”, recordando a Lage por haber eliminado las "jabas de estímulo" a los trabajadores del sector empresarial cubano.

Los internautas también destacaron su papel en decisiones económicas impopulares y le dejaron una sentencia clara: “Lage, cada uno recoge lo que siembra”.

No faltaron voces más moderadas que pidieron cautela o incluso defendieron su figura, destacando su trayectoria profesional y asegurando que fue víctima de luchas internas dentro del poder en Cuba.

Sin embargo, el tono predominante es de burla o desahogo, evidenciando el desgaste de la imagen pública de antiguos dirigentes en medio de la profunda crisis que vive el país.

Carlos Lage fue apartado de su cargo en 2009 sin explicaciones. Ha mantenido un perfil bajo durante años. No se marchó de Cuba y se mantuvo trabajando en el sector de la salud. Algunos habaneros aseguran que suele ir a su policlínico caminando.

La viralización de esta imagen lo devuelve momentáneamente al centro del debate público, en un contexto donde muchos cubanos cuestionan el legado de quienes dirigieron el país durante décadas y especialmente de quienes siguen en el poder.

Otras personas destacan cómo la Revolución usó a esos hombres (también le pasó a muchas mujeres dirigentes) y luego los desechó. El régimen aplicó en estos casos "la vaporización" que describe la obra literaria "1984" de Orwell. No hablamos de una metáfora literaria, anularon sus vidas como si uno nunca hubieran existido en el panorama político cubano. Los silenciaron, y "los mataron en vida".

En enero, la reaparición de Felipe Pérez Roque también generó revuelo en redes sociales, tras ser captado en una imagen de la BBC durante el homenaje a 32 militares cubanos fallecidos en Venezuela.

El rostro del excanciller apareció entre la multitud en La Habana, vestido de forma sencilla y con un semblante cansado, en contraste con el protagonismo político que tuvo en el pasado.

Felipe Pérez Roque y Carlos Lage Dávila fueron destituidos simultáneamente. Fidel Castro justificó su expulsión con estas palabras: “La miel del poder por el cual no conocieron sacrificio alguno, despertó en ellos ambiciones que los condujeron a un papel indigno. El enemigo externo se llenó de ilusiones con ellos”.