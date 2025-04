¿Facturando con la ruptura? Hallel Génesis lanza "Lo mejor que tuviste" con guiños para Tekashi 6ix9ine

Si realmente terminó su relación con Tekashi 6ix9ine, podría decirse que la cantante cubana Hallel Génesis está facturando con la ruptura. Su más reciente estreno musical, "Lo mejor que tuviste", ha levantado revuelo en redes sociales por lo que muchos interpretan como guiños y/o indirectas hacia el rapero.

La letra cargada de fuerza y despecho ha sido interpretada por muchos como un mensaje para Tekashi, aunque ninguno de los dos ha confirmado la separación.

“Ya saliste de mi vida, ahora sal de mis historias / Lo mejor que tú tuviste es que me tuviste y eso es historia / Lo mejor que presumiste fue cuando yo fui tu novia / Y ahora que ya me perdiste no salgo de tus memorias / Pero eso es normal, yo enamoro así / Ahora estoy más linda, mucho más rica, papi sin ti / No me llames más, sal de arriba de mí que pa’ mí están todos y yo estoy puesta solo pa’ mí”, dice la parte de la canción que más ha dado de qué hablar.

En el video Hallel aparece rodeada de chicos atractivos con unos abdominales de infarto, pero es el comienzo del audiovisual el que captó la atención de sus fanáticos. En los primeros segundos del audiovisual está en una escena en la que antes de firmar unos documentos un hombre le pregunta: “¿Estás segura que quieres hacer esto?”, a lo que ella responde con una sonrisa y haciendo el gesto de comillas con los dedos: “Claro, si yo también estoy ‘trabajando’, ¿no?”.

La frase no ha pasado desapercibida, pues se trata, nada más y nada menos, que de la misma respuesta que la artista dio cuando fue cuestionada por los videos de Tekashi divirtiéndose con otras mujeres durante su relación.

El guiño ha sido interpretado como una especie de vuelta pública de página, dejando claro que, de ser cierta la ruptura, no solo ha superado el drama, sino que ha sabido convertirlo en inspiración y éxito.

No obstante, hay quienes todavía piensan que todo es una cuestión de marketing de Hallel y Tekashi para promocionar su música y atraer la atención del público.

