Muere un cubano de 27 años bajo custodia de ICE en Miami

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El cubano Aled Damien Carbonell-Betancourt, de 27 años, murió el pasado domingo en el Centro Federal de Detención de Miami mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en lo que las autoridades describen como un presunto intento de quitarse la vida.

El comunicado oficial de ICE lo describe como "un inmigrante ilegal cubano con antecedentes penales".

Según el texto, un oficial del centro lo descubrió en su celda a las 6:30 am del 12 de abril.

"El oficial solicitó de inmediato una emergencia médica, y el personal comenzó las maniobras de reanimación cardiopulmonar. El Departamento de Bomberos y Rescate de la Ciudad de Miami llegó a las instalaciones y continuó con los esfuerzos de reanimación. A pesar de las medidas para salvarle la vida, aproximadamente a las 7:31 am, el Departamento de Bomberos y Rescate de Miami declaró el fallecimiento de Carbonell-Betancourt", detalla el informe.

La agencia no emitió el comunicado oficial confirmando el fallecimiento hasta el jueves, cinco días después del suceso.

ICE precisó que "Carbonell-Betancourt murió por un presunto suicidio; sin embargo, la causa oficial de la muerte sigue bajo investigación".

Carbonell-Betancourt había ingresado a Estados Unidos el 30 de octubre de 2024, cuando fue interceptado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que le emitió una notificación de comparecencia como inmigrante sin documentos válidos y lo liberó bajo libertad condicional.

Su situación se complicó el 20 de noviembre de 2025, cuando un oficial de la policía de Hialeah lo encontró en un mercado agrícola abandonado a las 11:30 pm.

Al no poder proporcionar documentos de identificación, el joven intentó huir, lo que obligó al oficial a perseguirlo y neutralizarlo con una pistola taser.

El incidente derivó en cargos por resistirse con violencia a un agente, aunque la fiscalía estatal redujo posteriormente la categoría de delito grave a falta menor.

ICE lo localizó en la Cárcel del Condado de Miami-Dade el 22 de noviembre de 2025 y lo transfirió a su custodia el 11 de febrero de 2026, pendiente de procedimientos de deportación.

La agencia notificó el fallecimiento a la Embajada de Cuba en Washington y a los familiares cercanos del joven.

Carbonell-Betancourt es el tercer cubano que fallece bajo custodia de ICE durante el segundo mandato de Donald Trump, y el segundo inmigrante detenido en Florida cuya muerte se reporta como presunto suicidio en menos de un mes.

Los otros dos casos cubanos son los de Isidro Pérez, de 75 años, quien murió el 26 de junio de 2025 en el Hospital HCA Kendall de Miami mientras estaba recluido en el Centro de Detención de Krome bajo proceso de deportación.

El segundo es Geraldo Lunas Campos, de 55 años, quien murió el 3 de enero pasado en el centro de detención Camp East Montana, en El Paso, Texas, en un caso que la autopsia clasificó como homicidio por asfixia causada por compresión del cuello y torso, actualmente bajo investigación del FBI.

El mismo día en que ICE anunció la muerte de Carbonell-Betancourt, se conoció la renuncia del director interino de la agencia, Todd Lyons, con salida efectiva el 31 de mayo, en medio de controversias por las tácticas agresivas de ICE y el aumento de fallecimientos en detención.

Según un análisis del diario The Miami Herald basado en notas de prensa, informes de defunción, autopsias y documentos gubernamentales, al menos 49 personas han muerto bajo custodia de ICE desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, nueve de ellas por presunto suicidio.

Un estudio publicado en la revista médica JAMA el 16 de abril reveló que la tasa de mortalidad en centros de detención de ICE alcanzó 88.9 fallecidos por cada 100,000 detenidos, el nivel más alto en 22 años, superando incluso el pico registrado durante la pandemia de COVID-19.