Memoria viva del exilio: inauguran nuevo museo de Bahía de Cochinos en Miami

Vídeos relacionados:

Los veteranos de la Brigada de Asalto 2506 inauguraron este jueves en la Pequeña Habana de Miami, Florida, un museo completamente renovado para conmemorar el 65 aniversario exacto de la Invasión de Bahía de Cochinos, ocurrida el 17 de abril de 1961.

De acuerdo con Telemundo 51, la sede histórica de la asociación, ubicada en 1821 SW 9th St, ha sido transformada en una instalación moderna e interactiva de 11,000 pies cuadrados con una inversión de cinco millones de dólares.

Donde antes existía una casa sencilla cargada de recuerdos, hoy se levanta un recinto con siete estaciones interactivas, más de 800 fotografías digitalizadas y un repositorio de archivos y documentos históricos que narran cronológicamente desde el entrenamiento de los brigadistas en Guatemala hasta su liberación del presidio cubano.

“Tenía 18 años y un sueño muy claro: regresar a Cuba y ser libre”, recordó al citado medio Manuel Portuondo, quien dejó sus estudios para entrenarse en Guatemala y formar parte de la operación organizada con apoyo de la CIA.

Pero lo que distingue al nuevo espacio no son solo sus pantallas digitales ni sus estaciones interactivas: es la voz de quienes estuvieron allí. Hoy quedan apenas unos 200 sobrevivientes de la Brigada 2506, testigos de una operación que operación colapsó en menos de 72 horas y dejó una herida profunda en la historia de Cuba y del exilio cubano.

La inauguración del museo no solo busca preservar la memoria histórica de la Brigada 2506, sino también acercar a las nuevas generaciones a uno de los episodios más trascendentales del exilio cubano. A través de tecnología interactiva y testimonios en primera persona, los organizadores apuestan por una experiencia educativa que trascienda el relato tradicional y permita comprender el contexto político y humano de la operación.

Durante el acto de apertura, varios veteranos y familiares destacaron la importancia de mantener vivo el legado de quienes participaron en la invasión, considerada por muchos como un intento fallido pero simbólico de cambiar el rumbo de Cuba. La iniciativa también ha sido respaldada por miembros de la comunidad cubanoamericana en Miami, quienes ven en el museo un espacio de reflexión y memoria.

El proyecto cobra especial relevancia en un momento en que el paso del tiempo reduce el número de testigos directos de aquellos hechos. Con esta renovación, la Brigada 2506 busca asegurar que su historia no quede relegada al olvido, sino que continúe siendo parte activa del debate sobre el pasado y el futuro de Cuba.