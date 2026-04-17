Memoria viva del exilio: inauguran nuevo museo de Bahía de Cochinos en Miami

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Los veteranos de la Brigada de Asalto 2506 inauguraron este jueves en la Pequeña Habana de Miami, Florida, un museo completamente renovado para conmemorar el 65 aniversario exacto de la Invasión de Bahía de Cochinos, ocurrida el 17 de abril de 1961.
De acuerdo con Telemundo 51, la sede histórica de la asociación, ubicada en 1821 SW 9th St, ha sido transformada en una instalación moderna e interactiva de 11,000 pies cuadrados con una inversión de cinco millones de dólares.
Donde antes existía una casa sencilla cargada de recuerdos, hoy se levanta un recinto con siete estaciones interactivas, más de 800 fotografías digitalizadas y un repositorio de archivos y documentos históricos que narran cronológicamente desde el entrenamiento de los brigadistas en Guatemala hasta su liberación del presidio cubano.
“Tenía 18 años y un sueño muy claro: regresar a Cuba y ser libre”, recordó al citado medio Manuel Portuondo, quien dejó sus estudios para entrenarse en Guatemala y formar parte de la operación organizada con apoyo de la CIA.
Pero lo que distingue al nuevo espacio no son solo sus pantallas digitales ni sus estaciones interactivas: es la voz de quienes estuvieron allí. Hoy quedan apenas unos 200 sobrevivientes de la Brigada 2506, testigos de una operación que operación colapsó en menos de 72 horas y dejó una herida profunda en la historia de Cuba y del exilio cubano.
La inauguración del museo no solo busca preservar la memoria histórica de la Brigada 2506, sino también acercar a las nuevas generaciones a uno de los episodios más trascendentales del exilio cubano. A través de tecnología interactiva y testimonios en primera persona, los organizadores apuestan por una experiencia educativa que trascienda el relato tradicional y permita comprender el contexto político y humano de la operación.
Durante el acto de apertura, varios veteranos y familiares destacaron la importancia de mantener vivo el legado de quienes participaron en la invasión, considerada por muchos como un intento fallido pero simbólico de cambiar el rumbo de Cuba. La iniciativa también ha sido respaldada por miembros de la comunidad cubanoamericana en Miami, quienes ven en el museo un espacio de reflexión y memoria.
El proyecto cobra especial relevancia en un momento en que el paso del tiempo reduce el número de testigos directos de aquellos hechos. Con esta renovación, la Brigada 2506 busca asegurar que su historia no quede relegada al olvido, sino que continúe siendo parte activa del debate sobre el pasado y el futuro de Cuba.
Preguntas Frecuentes sobre el Museo Renovado de Bahía de Cochinos en Miami
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se renovó el museo de Bahía de Cochinos en la Pequeña Habana?
El museo fue renovado para conmemorar el 65 aniversario de la Invasión de Bahía de Cochinos, un evento histórico significativo tanto para Cuba como para la comunidad de exiliados cubanos en Miami. La renovación busca preservar la memoria de estos sucesos y ofrecer una experiencia interactiva y educativa a los visitantes.
¿Qué características tiene el nuevo museo de Bahía de Cochinos?
El museo renovado cuenta con siete estaciones interactivas, más de 800 fotografías digitalizadas y un archivo de documentos históricos. Está diseñado para ofrecer una experiencia educativa que narra cronológicamente los acontecimientos desde el entrenamiento de los brigadistas hasta su liberación del presidio cubano.
¿Cuál es la importancia de la Brigada 2506 en la historia de Cuba?
La Brigada 2506 fue un grupo de exiliados cubanos que participó en la Invasión de Bahía de Cochinos en 1961. Este intento de derrocar al régimen de Fidel Castro fue una operación fallida que, sin embargo, dejó una marca profunda en la historia de Cuba y en el exilio cubano, simbolizando la lucha por la libertad y la democracia en la isla.
¿Qué papel juegan los sobrevivientes de la Brigada 2506 en el nuevo museo?
Los sobrevivientes de la Brigada 2506 son una parte crucial del nuevo museo, ya que su testimonio y experiencias personales aportan una perspectiva única y auténtica sobre la invasión. El museo busca preservar sus historias y transmitirlas a las nuevas generaciones.
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