"Yo no trabajo en una iglesia": La Diosa pierde los estribos en una directa tras críticas por su vocabulario

La cantante cubana La Diosa volvió a protagonizar un momento polémico durante una de sus recientes directas en redes sociales luego de perder los estribos ante las críticas por su manera de expresarse y proyectarse en redes sociales.

En plena transmisión en vivo, que algunos perfiles en redes luego replicaron, La Diosa estalló contra las críticas por su vocabulario.

"Yo soy mejor que tú y todo el que me provoca y todo el que me viene a ofender, ya, está bueno ya, ustedes quieren que yo trabaje en una iglesia y yo no trabajo ni ping* en una iglesia", respondió tajante.

Lejos de calmarse, La Diosa continuó defendiendo su postura con más fuerza: "A dar clases de educación para tu casa, es para tu casa, no para aquí, aquí tú no vas a dar clases ni ping* porque dije una mala palabra detrás de otra", añadió, visiblemente molesta.

Para enfatizar su argumento, soltó una seguidilla de improperios que dejó poco lugar a la interpretación sobre su estado de ánimo.

"Asere, son cubanos, nacieron oyendo las ping*, nacieron oyendo los cojo*, nacieron oyendo todo, y me quieren ver a mí como que soy mala persona porque me están ofendiendo y yo estoy respondiendo de la misma manera que merecen", arremetió la cantante.

La Diosa, conocida por su carácter frontal y sin filtros, ha generado opiniones divididas entre quienes apoyan su autenticidad y quienes critican la forma en que maneja su imagen pública. En los últimos meses se había mantenido alejada de las polémicas y este tipo de explosiones públicas, pero al parecer nuevamente colmaron su copa.

