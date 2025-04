"Esto es lo que como en un día viviendo en Cuba": ¿Respuesta para la chica que cultiva fresas en su jardín?

Luego de que se volviera viral en redes sociales el video de una joven cubana mostrando lo que come en un día viviendo en Cuba, incluyendo las fresas que cultiva en su propio jardín, muchos influencers y creadores de contenido han salido a criticarla fuertemente.

Algunos, sin embargo, han seguido su ejemplo y haciendo gala de toda la sátira y el sarcasmo posibles han creado sus propios videos que en el contexto cubano son irrisorios y completamente fuera de lugar

“Esto es lo que como en un día viviendo en Cuba”, se le escucha decir a la creadora de videos Anarelys Abascal antes de dar paso a las comidas más suculentas que solo están en su imaginación

“Como no tenía nada rico que desayunar en la casa, pues nada, me fui para el hotel de la esquina y me estuve tomando mi cafecito que ustedes saben que no me puede faltar y estas tostadas”, de más está decir que en muchos lugares en Cuba el café y hasta el pan ya es cosa de ricos, y ni hablar de los hoteles con los que el cubano promedio solo puede soñar.

“Para la comida pedí esta langosta que no es nada nuevo, ustedes saben que yo esto lo como todos los días porque me super encanta el marisco (...) también me estuve tomando esta bebida que me encanta, de hecho, el que me la sirve es el dueño del restaurante porque tenemos super confianza”, agrega añadiéndole un ‘super’ a cada frase para acentuar la ironía que se siente en cada parte del video.

En los comentarios hubo de todo, desde los que rieron con su ocurrencia y comprendieron que todo era una burla, hasta los que no pudieron identificar el sarcasmo y asumieron insultados que el video iba en serio.

“Los envidiosos dirán que no eras tú”; “Mi mamá me dijo que tú eras prima mía, así que me voy unos días para tu casa”; “Riquísimo, si solo se hubiese hundido el yate Granma”; “Me alegra que hayas disfrutado ese rico momento y no te despertaste del sueño”; “Y en eso te despertó el sonido del ventilador”; “Para el turismo porque el pueblo muere de hambre sin medicamento ni agua ni corriente”; “El hotel de la esquina... Yo en la esquina tengo un basurero”; “Para vivir en Cuba no te puedes quejar, te das una vida de rico”; “Menos mal que hay pobreza en Cuba”; “Infelizmente no son todos los cubanos que pueden comer eso”, comentaron algunos.

Algo queda muy claro para los que entendieron su sátira, los videos de millones cubanos mostrando lo que comen en un día cualquiera serían en extremo diferentes.

