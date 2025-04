La usuaria cubana de TikTok @daianadiaz2107 se robó el corazón de miles de personas tras compartir un video donde cuenta, entre lágrimas de emoción, que acaba de comprar su primer camión en Estados Unidos y abrir una compañía familiar junto a su esposo. “Esto es un antes y un después”, dijo con orgullo, mientras mostraba el título del vehículo.

“Salí de Cuba con un propósito: salir adelante”, contó Daiana, emocionada, y su mensaje no tardó en hacerse viral. “No es un camión del último año, pero es mi primer camión. Estoy tan feliz que no tienen ni idea”. Para ella, este paso marca el inicio de una nueva etapa que ha soñado desde que llegó al país.

En su testimonio, Daiana habla también de sus inicios como trabajadora de limpieza (housekeeping) y del esfuerzo que ha puesto para llegar hasta aquí. “Sé que los comienzos no son fáciles para nadie, pero se trata de ir evolucionando poco a poco. Creo que esto es un gran logro para mí”, dijo visiblemente conmovida.

El video recibió una ola de mensajes de apoyo. “No te conozco, pero me alegra tu felicidad”, “Me hiciste llorar, qué bonito”, y “Tú emoción es tan genuina que llega al corazón”, fueron solo algunos de los cientos de comentarios que dejaron usuarios conmovidos por su historia.

Muchos también compartieron experiencias similares, como una seguidora que escribió: “Yo también me compré mi troca para mi compañía, y es una gran satisfacción”, o la que confesó: “Abrí un camión de comida y aún no ha arrancado, pero tus palabras me dan fuerzas”.

También hubo quien aprovechó para aconsejarle que no hiciera tan públicos sus logros, “por experiencia propia”. Pero la gran mayoría coincidió en que Daiana es una inspiración para quienes llegan a Estados Unidos con metas claras y muchas ganas de superarse.

“Todos podemos”, dice Daiana en su video. “Si yo pude, que fui una simple housekeeping y he pasado tanto trabajo, ustedes también pueden”. Y con ese mensaje, esta cubana no solo celebró su triunfo personal, sino que encendió la chispa de la esperanza en miles de personas que sueñan con cumplir sus propios logros.

