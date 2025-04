Inmigrante latino sospechoso de robar bolso a secretaria de Seguridad Nacional de Trump: "Hay que sacar a estos criminales de nuestras calles"

Las autoridades policiales afirmaron que el sospechoso detenido por robar el bolso Gucci de la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, es un ciudadano chileno que se encontraba de manera irregular en territorio estadounidense.

Según confirmaron fuentes policiales al The New York Post Mario Bustamante-Leiva, de 49 años y natural de Santiago de Chile, fue detenido este sábado después de que presuntamente se hiciera con el lujoso bolso que contenía 3,000 dólares en efectivo, mientras Noem cenaba con su familia en The Capital Burger, en Washington, DC, el pasado domingo.

Se cree que Bustamante-Leiva, que se encuentra ilegalmente en Estados Unidos, forma parte de una gran organización de ladrones de la Costa Este, y las fuerzas del orden siguen buscando a otro inmigrante indocumentado que fue su cómplice.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos llamó en la red social X "delincuente" al chileno y arremetió contra las personas indocumentadas en EE.UU.

"Este individuo es un criminal de carrera que ha estado en nuestro país ilegalmente durante años", dijo la funcionaria.

Además, justificó la cruzada migratoria que ha emprendido la administración Trump contra los indocumentados, a quienes ha insistido en tildar de criminales.

"Desafortunadamente, tantas familias en este país se han convertido en víctimas de la delincuencia, y es por eso que el presidente Trump está trabajando todos los días para hacer que Estados Unidos sea seguro y sacar a estos extranjeros criminales de nuestras calles."

El fiscal Ed Martin dijo que no es probable que Noem fuera el objetivo por su posición de alto perfil, y añadió que los sospechosos probablemente se sintieron atraídos por el costoso bolso de Gucci, que también contenía su licencia de conducir, pasaporte, placa de DHS y llaves del apartamento.

"Francamente, era un bolso muy bonito. No se trataba de un aficionado. Era una persona, un ladrón, que sabía cómo hacerlo. Se podía ver cómo exploró la habitación", dijo Martin a NBC News.

Bustamante-Leiva había sido detenido en 2015 por una oleada de robos en Londres, donde se hizo de teléfonos, carteras y computadoras por valor de casi 28,000 dólares, según informó el Daily Mail.

Desde su llegada al cargo, Noem ha impulsado políticas migratorias de línea dura, alineadas con la retórica y prioridades del presidente Trump. Ha sido particularmente crítica del programa de parole humanitario establecido por la administración Biden, al que acusó de “fomentar el caos migratorio” y poner en riesgo la seguridad nacional.

