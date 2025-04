Abogado Willy Allen desaconseja enviar niños con familiares por frontera: "No arriesguen a sus hijos"

El abogado de Florida, experto en Inmigración, Willy Allen, desaconseja que los padres cubanos que emigran a Estados Unidos, envíen detrás a sus hijos solos, para que entren por la frontera con la abuela, un hermano mayor o una tía. El problema radica en que a esos menores de edad no les dan un documento de entrada al país con el que luego regularizar su estatus migratorio. Por eso envía un mensaje claro: "No arriesguen a sus hijos", dijo en una entrevista concedida este lunes 21 de abril a CiberCuba.

"Yo llevo ya años pidiendo a las personas que no arriesguen sus hijos por frontera solos. Y solos es con abuelo, con hermano o con tíos, porque no les van a dar un documento de entrada y no les van a dar un parole internamente", dijo Allen.

"Cuando tú eres de menor edad y entras con tu abuela, con tu tía, con tu hermano mayor, no te dan un documento de entrada (a Estados Unidos). Te detienen en una guardería y cuando te ponen en libertad es solamente con una NTA (aviso de comparecencia) y una fecha de Corte. Y es muy difícil en ese momento pelear esos casos, especialmente cuando son niños de corta edad, de siete años, por ejemplo, y están frente a un juez. Usualmente la experiencia mía, por lo menos en Miami, ha sido que cuando he tenido este tipo de casos, he logrado que los fiscales y el juez estén de acuerdo y me cierren la Corte para que el niño o la niña se adjunten a lo que los padres tienen en los Estados Unidos, porque lo que ocurre es que muchas veces, padres que tienen I-220A o que están esperando legalizarse o que llevan tiempo esperando, se preocupan, se atormentan y en vez de esperar a traer a los hijos a los Estados Unidos por peticiones familiares, una vez que estén legalizados, los traen con los hermanos mayores o con los abuelos o con los tíos o con los primos. Y desde los últimos siete años, a esos menores no les dan un documento de entrada a los Estados Unidos, les dan solamente la notificación de ir a una Corte, que le quita la posibilidad de legalizarse fácilmente. En este momento tengo una niña que entró por frontera con una tía, que no le dieron un documento de entrada y ahora estoy buscando la forma de ver cómo la legalizo una vez que entró sin documento", señaló el abogado.

"Yo le he recomendado que no manden al niño con los abuelos o con los hermanos o con los tíos porque es un desastre cuando son menores de edad. Un desastre. Hasta por CBP One. Yo tenía una abuela que entró por CBP One y le dieron el parole a ella, pero a la nieta la llevaron para una guardería y se la entregaron a la madre, que es I-220A, sin documentos de entrada. Entonces es un problema enorme", recalcó.

Una de las soluciones pasa por incluir a esa menor que entra en Estados Unidos sin documentación en la solicitud de asilo de la madre, "pero si la madre no gana su asilo, le afecta a la niña y no se puede legalizar. Si la madre se legaliza con la I-220A como residente, no legaliza a la hija porque la menor no tiene un documento de entrada legal", insistió.

Willy Allen asegura que lleva más de siete años sin que le den un parole para un niño que entró solo, o sea, sin sus padres por frontera. "También, ridículamente, he tenido ahora varios casos de padres que entraron con sus hijos, que a los hijos le dieron su residencia, pero a los padres los están acusando de tráfico humano por haber traído a los hijos ilegales y estamos peleando la negación de esa residencia y estamos peleando que tú no puedes acusar a un padre de tráfico humano cuando entran con el hijo menor de edad".

El abogado abordó además el caso de cubanos que están recibiendo una notificación en la que les dan por fallecidos. A su juicio, se trata de una situación insólita, que él no ha visto en sus casi 40 años de experiencia. Nunca ha llevado un caso así, pero aconseja presentarse en la institución que les ha notificado la defunción para demostrar que sigue vivo.