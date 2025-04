Reguetonero deportado a Cuba rompe el silencio tras su salida de Estados Unidos

El creador de contenido cubano Yoslier Santiago (Yoslin), entrevistó recientemente al músico y productor Yoel Salabarría, más conocido artísticamente como El Metáliko, quien rompió el silencio tras su deportación desde Estados Unidos a finales de 2024.

Salabarría, reconocido por álbumes como El Suburbio y La Habana Tiene Su Swing, fue deportado el 30 de diciembre de 2024 debido a su estatus migratorio bajo la categoría I-220B, que afecta a solicitantes de asilo que no lograron probar un “miedo creíble” o incumplieron con los requisitos legales durante su proceso.

"No está en mi mente rendirme"

En la entrevista, El Metáliko reveló que actualmente se encuentra en México, donde ha decidido relanzar su carrera musical.

"Ahora estoy en México. Estoy trabajando con Bless Music en varios proyectos que traigo desde Estados Unidos y luego desde Cuba. (...) La música es la que me cura el alma. Yo soy artista, productor y compositor. Escribir poesía me gusta y me ayudó en esta etapa", declaró el reguetonero.

Sobre el impacto emocional de su deportación a Cuba, El Metáliko confesó que vivió momentos difíciles: "Lloré mucho, pero en mi mente no está rendirme".

Reconoció que la experiencia de volver a Cuba después de tantos años fue "muy chocante" y describió la sensación de "no sentir que había nacido allí", aunque destacó que el apoyo de su madre fue clave para su recuperación emocional.

"Uno se levanta cada día a luchar por más, pero agradezco todo lo que tengo", subrayó el músico, quien asegura que ha transformado el golpe anímico en una oportunidad para crecer artística y personalmente.

Una trayectoria marcada por la resiliencia

Nacido en La Habana, Salabarría superó serios problemas de salud en su juventud para dedicarse a la música. Fundó el grupo Los Metálikos, y con el tiempo consolidó su carrera en el género urbano colaborando con artistas como El Chulo y El Taiger.

Su discografía incluye trabajos como El Suburbio, distribuido por la disquera sueca Urban Latin Records; La Habana Tiene Su Swing (2019), una fusión de ritmos cubanos con reguetón contemporáneo; Resiliencia (2021), donde aborda temas de superación, y Calle y Fe (2023), centrado en temáticas sociales y espirituales.

¿Qué es la categoría migratoria I-220B?

La categoría I-220B corresponde a una orden de supervisión otorgada a migrantes liberados en Estados Unidos que no son considerados de alto riesgo. Sin embargo, tener antecedentes penales, e incumplir los requisitos de esta supervisión puede derivar en una orden de deportación y una prohibición de regularización por un periodo de diez años.

Esta situación fue determinante en el caso de El Metáliko. Mientras reorganiza su vida en México, El Metáliko continúa recibiendo muestras de apoyo de sus seguidores y colegas.

En la entrevista recordó a su amigo fallecido, el reguetonero El Taiger, quien le expresó en un duro momento de su vida unas inolvidables palabras de ánimo: “De cualquier lugar del mundo uno puede reinventarse y volver con más fuerza”.

