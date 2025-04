Yomil cae rendido ante la voz de Melanie Santiler: "Será el próximo fenómeno de la música en Cuba"

La cantante cubana Melanie Santiler continúa ganando terreno en la escena urbana y esta vez lo hace con un respaldo que no pasa desapercibido, el del reguetonero Yomil Hidalgo.

Yomil dejó un bonito mensaje en las redes sociales de la joven y le auguró que será el próximo fenómeno de la música en Cuba, tras escuchar su más reciente lanzamiento, “Un momentico +”, donde colabora con el reconocido artista y productor Dale Pututi.

El videoclip, estrenado el 21 de marzo en YouTube, acumula cerca de medio millón de visualizaciones, reflejo del interés que ha generado la habanera con su primer tema de reparto.

Desde su cuenta de Instagram, Yomil comentó: “Presiento que el próximo fenómeno de la música cubana va a ser esta fémina. Nunca le bajes, tienes todo el talento y las condiciones para hacerlo”. El famoso reguetonero, novio de la influencer Daniela Reyes, dejó claro su entusiasmo ante el potencial de la artista novel.

El respaldo de Yomil no pasó desapercibido para Melanie, quien dijo emocionada en Instagram. “Qué honor que alguien tan legendario como tú me diga esto... Ni tengo palabras de agradecimiento”.

La joven artista no ocultó su admiración y dejó claro lo significativo que es recibir apoyo de figuras consolidadas del género urbano. Otra artista cubana que la felicitó fue la cantante Dayamí La Musa: “Qué lindo ver a la nueva generación haciendo buena música de verdad. Todo el éxito de este mundo para ti, reina hermosa”, le dijo.

“Es mi primer tema de reparto. Esta canción me encanta. La escucho cuando me baño, cuando ando low, de esas canciones que dices… ¡Me fui pegá jajaja!”, bromeó Melanie en las redes.

Una voz femenina que destaca en el género urbano

Melanie Santiler ha ido consolidando una propuesta musical marcada por una voz dulce y poderosa, combinada con una actitud desprejuiciada que aporta frescura al panorama urbano.

Desde su debut como solista con el tema “Fina”, ha captado la atención de un público joven, tanto dentro como fuera de la isla, que valora su estilo auténtico.

Con pasos firmes, colaboraciones destacadas y una creciente comunidad de seguidores, Melanie Santiler se perfila como una de las nuevas voces femeninas con mayor proyección de la música urbana cubana e internacional.

