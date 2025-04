Inmigrante pasa más de ocho horas en un árbol para evitar ser arrestado por ICE

En una escena inusual que mantuvo en vilo a una comunidad entera, un inmigrante guatemalteco de 29 años permaneció encaramado durante más de ocho horas en lo alto de un árbol, tratando de evadir a oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el vecindario texano West Side, en San Antonio.

El hecho ocurrió el lunes 29 de abril y fue presenciado por agentes federales, vecinos y medios de comunicación locales.

El hombre fue identificado como Raúl Ical, aunque documentos oficiales también lo reconocen bajo el nombre de Raymundo Caal-Caal, según reportes obtenidos por Univision.

Las autoridades federales explicaron que el operativo fue resultado de una orden de arresto pendiente relacionada con una entrada ilegal a Estados Unidos y una deportación previa en 2013.

Además, se le vinculaba con un caso reciente de conducir bajo los efectos del alcohol en abril de 2024, por el cual fue liberado bajo fianza, pero con una orden de retención migratoria.

La fuga y la escalada al árbol

De acuerdo con los reportes, el incidente comenzó alrededor de las 11:00 am, cuando agentes de ICE, en conjunto con el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), intentaron detener a Ical tras realizar una parada de tráfico al vehículo en el que viajaba como pasajero.

Ante la presencia de los agentes, Ical habría salido corriendo, se introdujo en una vivienda cercana y, en un intento desesperado por escapar, trepó a un árbol alto, donde permaneció hasta cerca de las 7:00 pm.

Durante las largas horas de tensión, residentes del vecindario -con alta presencia de inmigrantes latinos- se congregaron en el lugar.

Muchos le gritaban mensajes de ánimo desde abajo: "¡No bajes, tienes derechos!", "¡Te vamos a mandar un abogado!", y "¡No firmes nada!", en un claro gesto de solidaridad. Algunos grabaron videos y difundieron el suceso en Internet.

Uno de ellos, Antonio Cruz, un joven de origen hondureño, dijo a la prensa que sintió la necesidad de acercarse y apoyar. "No sé si tiene papeles o no, pero es un ser humano. Me rompe el alma ver esto", expresó a EFE.

Según Cruz, Ical alcanzó a decirle desde lo alto que trabajaba en construcción y que ese día solo se dirigía a su trabajo cuando notó que lo seguían.

Final del enfrentamiento y detención

Cerca de las 7:00 pm, luego de múltiples horas bajo el sol y con la presión de las autoridades en tierra firme, Ical descendió pacíficamente del árbol.

El momento fue captado en video y rápidamente circuló en redes sociales. Los agentes de ICE lo arrestaron de inmediato sin que se reportaran incidentes violentos.

Según declaraciones oficiales, el hombre enfrentará cargos federales debido a su historial migratorio y las reentradas ilegales al país. Al cierre de esta nota, permanece bajo custodia federal.

El caso ha reavivado el debate sobre las políticas migratorias y el uso de operativos de alto perfil en comunidades vulnerables, especialmente cuando involucran a personas con vínculos familiares y laborales en el país.

Mientras tanto, grupos de apoyo a inmigrantes han reiterado su llamado a revisar el trato dado a quienes, más allá de su estatus legal, buscan simplemente una vida digna y segura.

