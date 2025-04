La Cintumbare confiesa: “Aceleré mi deportación para no pasar años presa en Estados Unidos”

La polémica influencer cubana Cinthya Medrano, conocida como La Cintumbare, relató en una reciente entrevista los detalles de su proceso de deportación desde Estados Unidos, un episodio que, según confesó, enfrentó con plena conciencia de las consecuencias.

Desde el primer momento en que fue detenida por autoridades migratorias estadounidenses, la artista sabía que su destino sería la deportación. Consciente de que enfrentar un proceso prolongado de reclusión podía implicar meses o incluso años en centros de detención, La Cintumbare aseguró a La Familia Cubana que optó por acelerar su salida adoptando una estrategia de comportamiento disruptivo para forzar su traslado y procesamiento rápido.

“Yo sabía que si ICE me detenía, me iban a deportar. Siempre lo supe. Por eso me porté mal, para que me deportaran rápido y no estar ni siete, ni ocho meses, ni un año presa”, afirmó.

El episodio que desencadenó su detención ocurrió el 11 de enero cuando regresaba en automóvil desde Las Vegas a Houston, Texas. Durante un control rutinario en la frontera sur, al revisar sus documentos, las autoridades descubrieron una orden de deportación pendiente en su contra.

Aunque inicialmente todo parecía estar en regla, al confirmar su situación migratoria, la separaron de su acompañante y la trasladaron a un centro de detención fronterizo.

Desde ese momento, La Cintumbare enfrentó un proceso intenso. Fue enviada primero a una celda conocida como "la pecera", destinada a migrantes recién detenidos, y luego a un centro de migración formal.

Más tarde, fue trasladada a una cárcel de Orlando, donde convivió con mujeres acusadas de delitos graves, situación que consideró totalmente injusta. "Yo no soy una criminal, no tenía por qué estar allí", dijo.

En todo momento se negó a firmar una deportación voluntaria, lo que implicaba pagarse su propio vuelo de regreso. En cambio, obligó a que las autoridades costearan su deportación, lo que finalmente ocurrió en un “vuelo en primera clase”.

La influencer pasó casi dos meses detenida en total, entre traslados y procesos administrativos, antes de ser deportada finalmente a Cuba. Según narró, su enfoque mental y actitud desafiante fueron claves para sobrellevar la experiencia. "Siempre decía: 'Voy para mi casa'. No me dejé vencer".

Ya en Cuba, su llegada generó un gran revuelo en el Aeropuerto Internacional José Martí, donde numerosos presentes la reconocieron y provocaron momentos de caos. Desde entonces, La Cintumbare ha retomado su carrera en la Isla, enfocada en su música y nuevos proyectos.

La deportación de La Cintumbare se debió a que no se presentó en múltiples audiencias migratorias, lo que resultó en una orden de deportación emitida en octubre de 2023.​

Desde su regreso a la isla, ha expresado en redes sociales su optimismo y determinación para continuar su carrera musical, afirmando que su meta es "llenar estadios en Cuba".

​Mientras tanto, sigue generando controversia por sus declaraciones y estilo de vida, tanto en Estados Unidos como en Cuba. En sus redes sociales, ha respondido a las críticas con mensajes desafiantes, asegurando que está feliz en su país y que su vida sigue siendo plena a pesar de las circunstancias.​

