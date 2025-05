Estados Unidos revoca permisos de trabajo a beneficiarios del programa CBP One

Migrantes que ingresaron a Estados Unidos a través de la aplicación CBP One están recibiendo notificaciones del gobierno estadounidense en las que se les informa sobre la revocación inminente de sus permisos de trabajo, obtenidos mediante el parole otorgado al cruzar la frontera.

La medida ha generado frustración entre quienes regularizaron su situación, trabajan, pagan impuestos y se mantienen dentro de los márgenes legales. Muchos de ellos ahora ven amenazada su estabilidad migratoria, y temen una posible deportación en un plazo muy breve.

Según documentos consultados por Daniel Benítez de Univisión Noticias, y el periodista Mario J. Pentón, estas notificaciones advierten que los permisos de trabajo podrían expirar en tan solo dos semanas si los beneficiarios no logran demostrar que aún conservan el estatus de parole.

Es decir, en 15 días los permisos de migrantes que entraron con la aplicación CBP One quedarían revocados, a menos que puedan presentar evidencia clara de su situación migratoria vigente.

Llamado urgente a buscar asesoría legal

Expertos legales han instado a los migrantes a buscar asesoría jurídica inmediata, ya que cada caso es distinto y existen diversas vías para sostener su estatus en el país. Una advertencia clave es que bajo ninguna circunstancia deben falsear información en los trámites migratorios.

En el caso de los migrantes de Cuba, trabajar sin un permiso vigente no impide acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. Sin embargo, se reitera que esta situación no debe tomarse a la ligera, ya que las consecuencias de no actuar a tiempo podrían incluir la deportación.

¿A quiénes afecta esta revocación de permisos de trabajo?

El permiso afectado es específicamente aquel emitido bajo el amparo del programa CBP One. Los migrantes que cuenten con otro tipo de autorización laboral, como por ejemplo por solicitud de asilo o proceso de ajuste de estatus, no estarían en riesgo inmediato, siempre que su documentación esté en regla y vigente.

Muchos migrantes se van a quedar sin empleo. Esto tiene consecuencias serias en sus vidas, no solo por la pérdida de ingresos económicos, sino por los daños que puede ocasionar en los trámites de la residencia en Estados Unidos. Esto incluye limitaciones también para quienes aplican a la Ley de Ajuste Cubano.

Esta nueva política refleja un endurecimiento en los controles migratorios, incluso para quienes han intentado seguir los canales legales disponibles. La situación mantiene en vilo a miles de personas, muchas de ellas cubanas, que confiaron en CBP One como una vía segura para establecerse legalmente en Estados Unidos.

La política migratoria de Trump lo cambió todo

La política migratoria de la administración Trump incluyó entre sus primeras medidas la cancelación del parole humanitario y del programa CBP One, una aplicación creada durante el gobierno de Joe Biden que facilitaba el ingreso legal de migrantes por la frontera sur, mediante citas programadas.

El impacto de esta decisión se profundizó en marzo, cuando el Departamento de Seguridad Nacional comenzó a notificar oficialmente la revocación de permisos de trabajo a los beneficiarios del parole humanitario, incluyendo a quienes llegaron mediante vuelos respaldados por patrocinadores financieros.

A estos migrantes (cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos) se les concedió un plazo hasta el 24 de abril para abandonar el país voluntariamente, bajo pena de detención y expulsión acelerada. La notificación especificaba la cancelación automática de sus permisos de trabajo.

La ofensiva se amplió a inicios de abril, cuando trascendió que también los migrantes que habían ingresado al país mediante la aplicación CBP One estaban recibiendo notificaciones de revocación de sus paroles. Las autoridades estadounidenses les exigieron su salida inmediata y los instaron a utilizar la propia aplicación, rebautizada como CBP Home, para procesar su autodeportación.

En los mensajes enviados por el DHS se advertía que la permanencia no autorizada derivaría en la pérdida de todos los beneficios, incluyendo la autorización de empleo, y la posible imposición de multas, sanciones civiles y procesos penales.

El 15 de abril, un tribunal federal emitió una orden judicial que suspendió temporalmente la eliminación de los permisos bajo el parole humanitario. Esto le dio un respiro a los migrantes, pero el gobierno calificó el fallo como un obstáculo a la seguridad nacional y reafirmó su decisión de erradicar por completo los beneficios de ese programa y los del programa CBP One.