"Parece una película de terror": Así se ve la entrada al aeropuerto internacional de Varadero

Un video publicado en TikTok ha generado indignación entre los usuarios al mostrar la precaria condición de la entrada al Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez, en Varadero, uno de los principales polos turísticos de Cuba.

En las imágenes compartidas por el usuario @jesusdecuba, se aprecia una completa oscuridad en el acceso al aeropuerto, sin iluminación pública, señalizaciones viales ni indicaciones visibles.

“No se ve nada, no hay una iluminación, no hay una señal de tránsito, no hay nada”, comenta el autor del video mientras graba el trayecto nocturno.

La grabación deja en evidencia el deterioro de la infraestructura vial en una zona clave para el turismo internacional en la isla. El aeropuerto de Varadero es el segundo en importancia del país, después del de La Habana, y recibe a miles de visitantes extranjeros al mes.

La falta de condiciones básicas como el alumbrado y la señalización no solo representa un riesgo para la seguridad vial, sino que proyecta una imagen negativa a quienes arriban al país por esa terminal aérea.

Usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar, calificando la situación como una muestra del abandono estatal y la falta de mantenimiento en instalaciones clave.

Algunos expresaron preocupación por la seguridad de los viajeros, mientras otros cuestionaron cómo un país que depende del turismo puede ofrecer semejante bienvenida a sus visitantes.

Hasta el momento, las autoridades cubanas no se han pronunciado sobre el estado de la vía de acceso al aeropuerto ni sobre los problemas de iluminación denunciados en el video.

