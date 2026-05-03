Influencer cubana en España defiende la dictadura en la isla, pero limita comentarios en Facebook para evitar críticas

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La influencer cubana residente en España y autodescrita "fidelista-marxista-leninista" María Teresa Felipe Sosa (Tere Felipe), publicó en Facebook un mensaje de apoyo al régimen cubano con motivo del desfile del Primero de Mayo de 2026, pero limitó los comentarios de la publicación para blindarse de las críticas que habitualmente recibe de otros cubanos.

En su mensaje, acompañado de una imagen de la concentración en el Malecón habanero frente a la Embajada de Estados Unidos, Felipe escribió: "¿Acaso esperaban que nos arrodilláramos temblando? Somos cubanos, no se nos da eso de rendirnos. Miedo al Imperio, ninguno. Apoyo total a las palabras del presidente, que como cubana, también son las mías".

Captura de Facebook/Tere Felipe

La contradicción es evidente, pues mientras proclama valentía revolucionaria desde Europa, silencia las voces que le cuestionan, replicando a escala personal la misma lógica censora del régimen que defiende.

No es la primera vez que Felipe genera polémica con este tipo de declaraciones. En marzo de 2026 culpó a Trump de los apagones en Cuba, lo que desató una avalancha de respuestas de cubanos que le señalaron la hipocresía de apoyar al régimen desde la comodidad de España.

En aquella ocasión, los comentarios fueron contundentes. "Tere, pero ve pa allá a apoyar. Desde España abrir X y escribir es muy fácil. Ve a resistir creativamente", le escribió un usuario.

Captura de Facebook/Tere Felipe

Otro añadió: "Ven Tere, en primera persona podrás informar mucho mejor".

El contexto de su publicación más reciente es el escalamiento de tensiones entre Cuba y Estados Unidos. El desfile del Primero de Mayo en Cuba tuvo un tono marcadamente bélicoso y fue trasladado desde la Plaza de la Revolución a la Tribuna Antiimperialista frente a la Embajada estadounidense.

Raúl Castro, de 94 años, presidió el acto en su primera aparición pública desde diciembre de 2025, en un evento enmarcado en el Año de Preparación para la Defensa que el régimen declaró para 2026.

El mismo día del desfile, el presidente Donald Trump firmó una nueva orden ejecutiva ampliando sanciones contra Cuba, bloqueando activos de funcionarios y empresas vinculadas a represión, energía, defensa y finanzas.

Días antes, el 28 de marzo, Trump declaró en Miami que "a veces hay que emplear la fuerza militar y Cuba es la siguiente".

Esta táctica propagandística desde el exterior no es exclusiva de Felipe. Figuras como Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), aprovechó el apagón de España y Portugal para calificar a Europa de "continente fallido", en una táctica propagandística similar.

El Partido Comunista de Cuba respondió a las amenazas de Trump con la consigna de que "en Cuba no habrá rendición", el mismo mensaje que Tere Felipe amplifica desde España, pero con los comentarios cerrados.