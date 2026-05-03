Cubanos regalan casa a pareja de ancianos desamparados en Holguín

Un grupo de jóvenes cubanos liderados por la influencer Melissa, conocida en redes sociales como "Meli creando con el corazón", entregó una vivienda a un matrimonio en situación de total desamparo en Holguín.

Se trata de la segunda casa donada en menos de una semana dentro de su iniciativa solidaria, financiada íntegramente con donaciones ciudadanas.

La beneficiaria, Milagros, asistente de enfermería, recibió junto a su esposo no solo las llaves de la vivienda, sino también ropa, equipos electrodomésticos y alimentos, artículos que para millones de cubanos representan hoy un lujo inalcanzable.

El video compartido en Instagram muestra a Milagros llorando de emoción mientras abraza a Melissa y repite sin poder contenerse: "Dios mío, ahora sí tengo una casa donde pueda vivir tranquila. Y feliz que me siento".

"Yo nunca pensé en tantos años tener una casita aquí", confesó la mujer, cuyas palabras retratan con crudeza la realidad de quienes trabajan para el Estado cubano y aun así no logran acceder a un techo digno.

Milagros gana como asistente de enfermería entre 4,000 y 4,400 pesos cubanos al mes, un salario que equivale a menos de 20 dólares y que resulta insuficiente para cubrir necesidades básicas, mucho menos para acceder a una vivienda en el mercado informal cubano.

"Hoy verdaderamente fue un día excepcional porque cada paso, todo el tiempo de esfuerzo, de volverme loca por hacer todo lo más rápido posible y que salga bien… todo se compensa en estos momentos", escribió Melissa al publicar el video.

Y cerró con una promesa que resume el espíritu de su proyecto: "Juntos podemos… pondremos más curitas en los corazones".

Esta es la segunda entrega del proyecto de Melissa. La primera casa fue donada a tres ancianos vulnerables, también en Holguín, entre ellos una mujer llamada Delia. Entonces, Melissa escribió: "Nosotros sí los escuchamos, nosotros sí reaccionamos a sus gritos de ayuda", una frase que contrasta directamente con la inacción del régimen ante la crisis habitacional.

La iniciativa se financia exclusivamente con donaciones voluntarias de cubanos dentro y fuera de la Isla, sin ningún vínculo con el Estado.

El contraste con la gestión gubernamental es demoledor. Cuba arrastra un déficit oficial de más de 900,000 viviendas, más del 35 % del fondo habitacional se encuentra en estado regular o malo, y los planes de construcción del Estado se incumplen de forma sistemática: en 2025 solo se completó el 22 % de lo planificado, apenas 2,382 de 10,795 viviendas.

Holguín, la provincia donde actúa Melissa, fue además una de las más golpeadas por el huracán del otoño de 2025, que dejó más de 95,000 viviendas dañadas en el oriente cubano. Las promesas gubernamentales de reconstrucción quedaron, una vez más, sin cumplirse, y trabajadoras de la salud denunciaron abandono total tras el paso del ciclón.

La iniciativa de Melissa se inscribe en un fenómeno creciente de solidaridad ciudadana que suple lo que el Estado no provee. El proyecto humanitario "Dar es Dar" reparte medicinas y alimentos en varias provincias, y en Ciego de Ávila, cubanos recaudaron más de 215,000 pesos en 24 horas para una familia necesitada en abril de 2026.

Todos estos gestos tienen en común que son protagonizados por ciudadanos comunes -muchas veces jóvenes- que hacen lo que el Estado no hace, y que lo documentan en redes sociales para movilizar más apoyo.