Tras polémica por reloj de 10 mil dólares, Amanda Camaraza responde a insultos y críticas en redes

La influencer cubana Amanda Camaraza publicó este viernes un reel en Instagram para responder a la avalancha de críticas e insultos que recibió tras conocerse su intención de comprar un reloj de oro con un presupuesto de 10,000 dólares.

La polémica comenzó cuando Amanda visitó CRM Jewelers, una joyería familiar cubanoamericana del Downtown de Miami, y el video de esa visita se volvió viral. Amanda fue a comprar un reloj de oro y lo que siguió fue una oleada de ataques en redes sociales porque decidió que su presupuesto para el reloj no se pasaría de esa cifra.

«Recién me acabo de enterar que soy una perra miserable, que soy una infladencer, que soy una especuladora, que quiero aparentar más de lo que tengo», dijo Amanda al inicio del video, resumiendo los comentarios que recibió en las últimas 24 horas.

La creadora de contenido explicó que no tiene conocimientos sobre relojes, marcas ni precios, y que simplemente quería una pieza dorada para el uso diario. «Yo fui a una joyería que está súper viral en las redes que habla mucho de relojes y tal», aclaró.

Sobre el presupuesto, fue directa: «Es un reloj que quiero para el día a día, es un reloj que se me va a arañar... Lo quiero un reloj dorado y ya está. Un reloj bueno que me vaya a durar mucho tiempo».

Amanda defendió su derecho a gastar ese dinero señalando que primero cubre todas sus responsabilidades. «Para mí son horas y horas y horas de trabajo duro. Que después de cubrir todas las necesidades básicas de mi vida, como comida, un techo donde dormir, un carro donde moverme, salud de mi hijo y de toda mi familia, bienestar de todos los que me rodean, me puedo permitir ciertos lujos porque trabajo muchísimo para poder llevar una vida bonita, una vida digna», afirmó.

La influencer también apuntó a un patrón de comportamiento que reconoce en parte de la comunidad cubana en redes. «¿Cuál es la polémica que tú puedes sacar? No, el cubano tiene que buscarle el problema, el chisme, la polémica, la maldad a todos. Porque así somos. Bueno, no, así son, porque yo no me incluyo», dijo. Este no es el primer momento en que Amanda Camaraza aborda el comportamiento de los cubanos en redes sociales.

El video generó una respuesta masiva de apoyo. «Usted es una niña muy trabajadora y no tiene por qué dar explicaciones a quien la vea diferente, eso tiene mucho que ver con quien te piensa así / sigue pa alante»; «Eso fue lo que creó Fidel, la envidia y el resentimiento social entre cubanos», comentaron algunos internautas.

Amanda cerró el video con una reflexión: «El dinero no te define como persona. Lo que tú hagas, lo que tú sientas, como tú te expreses, como seas con los demás, es verdaderamente lo que cuenta».

«Aquí todo el mundo se va para el mismo hueco, tengas más o tengas menos. Todos nos vamos para el mismo lugar», concluyó Amanda, en lo que fue su mensaje final para quienes la atacaron.