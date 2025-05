Científicos identifican una nueva especie de lagarto en oriente de Cuba

Vídeos relacionados:

Un equipo internacional de científicos identificó una nueva especie de lagarto en Cuba, denominada Anolis torresfundorai sp. nov., según reveló un estudio publicado en la revista Vertebrate Zoology.

La investigación determinó que este reptil, previamente confundido con otra especie similar (Anolis porcatus), posee características únicas que justifican su clasificación como especie distinta.

Liderado por el científico Javier Torres, del departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Kansas, en Estados Unidos, el estudio confirmó que Cuba alberga tres especies del subgrupo Anolis carolinensis: A. allisoni, A. porcatus (ahora restringido al oeste y centro del país) y la recién descrita A. torresfundorai, endémica del este cubano.

La especie fue dedicada al profesor emérito Orlando J. Torres Fundora, de la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana, “en reconocimiento a su vida dedicada al estudio y conservación de la naturaleza cubana, así como a la formación de generaciones de científicos” en esa institución académica, expresó en una publicación en su perfil de Facebook Juan Daguerre, conservador naturalista del Instituto de Ecología y Sistemática, en la capital cubana.

Diferencias clave y distribución

A. torresfundorai se distingue de su pariente cercano A. porcatus por tener escamas sublabiales lisas o apenas aquilladas, en contraste con las marcadamente aquilladas de la especie occidental. Además, presenta un patrón de coloración con franjas dorsales más oscuras, refieren los resultados de la investigación.

Este hallazgo, que desafía las nociones previas sobre la distribución de A. porcatus, fue posible gracias al análisis detallado de registros geográficos, datos genéticos y características ecológicas del subgrupo carolinensis.

Tradicionalmente, se creía que A. porcatus, de cuerpo pequeño y coloración verde uniforme, tenía una distribución continua en toda Cuba. Sin embargo, el nuevo estudio muestra que A. porcatus en realidad se divide en dos linajes separados: uno en el centro-oeste, que abarca desde Pinar del Río hasta Camagüey, y otro en el este, presente en las provincias de Granma, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo.

Entre ambos grupos existe una brecha de distribución en la provincia de Las Tunas, donde sólo se ha reportado un caso no verificado. Esta separación de al menos 50 kilómetros entre poblaciones respalda el reconocimiento de dos especies distintas.

La especie occidental retiene el nombre A. porcatus, con La Habana como localidad tipo, mientras que las poblaciones orientales han sido descritas formalmente como Anolis torresfundorai sp. nov., con localidad tipo en Baracoa, Guantánamo, precisó la fuente.

Además, el estudio confirma que A. allisoni se solapa ampliamente con A. porcatus en el centro de la isla, aunque presenta un solapamiento mucho más limitado con A. torresfundorai en el este, reforzando la distinción ecológica y geográfica entre las tres especies.

Para llegar a estas conclusiones, los científicos analizaron 80 especímenes de museo, a partir de mediciones detalladas de sus características físicas. Complementaron estos datos con análisis genéticos de ADN mitocondrial y modelado de nicho ecológico, los cuales demostraron que cada especie ocupa un ambiente con condiciones climáticas particulares.

El descubrimiento incrementa a 66 el número de especies de anolis nativas de Cuba, reforzando la importancia de la isla como centro de diversidad reptiliana. Además, el estudio ejemplifica cómo especies muy similares en apariencia pueden evolucionar por separado, un fenómeno conocido como especiación críptica.

El artículo completo "A revision of the Anolis carolinensis subgroup supports three species in Cuba, including a new cryptic species", con todos los detalles de la investigación, está disponible en acceso abierto en la revista Vertebrate Zoology.

Anolis porcatus es una especie de lagarto de la familia Polychrotidae, de pequeño tamaño, coloración verde y denominado vulgarmente, de manera errónea, camaleón, ya que no tiene relación alguna con los camaleónidos.

Es endémico de Cuba, pero ha sido introducido en otras regiones como la isla La Española (Haití y República Dominicana), la península de Florida (EE.UU.), la isla Tenerife (Islas Canarias, España) y el estado de São Paulo en Brasil. Habita en un clima cálido y verde que es propicio para su ciclo de vida. Además, en esos sitios encuentra su alimento: insectos, sean mosquitos, mosquillas o polillas, y también arañas pequeñas.

