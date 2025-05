Camionero cubano opina sobre la orden de Trump que los obliga a hablar inglés

Daniel Palacios, un camionero cubano radicado en Estados Unidos, compartió un video en Internet en el que opina sobre la reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que obliga a todos los conductores de camiones comerciales a hablar inglés o perderán su licencia.

Lejos de sumarse a la ola de críticas contra la medida -tildada por muchos de discriminatoria y xenófoba-, Palacios ofreció una perspectiva desde su experiencia cotidiana en carretera, asegurando que el dominio del inglés no es una exigencia política, sino una necesidad práctica y de seguridad.

"Se pasa mucho trabajo si tú no hablas inglés haciendo esto", afirmó.

En su intervención publicada en Facebook, el chofer explicó que mientras en Florida es posible desenvolverse solo con español, una vez que se viaja a otros estados "todas las indicaciones te las dan en inglés", tanto en carteles, como en instrucciones en los depósitos, como en las advertencias en la radio.

Un problema que va más allá del idioma

Según relató, se encuentra constantemente con choferes que no entienden indicaciones simples, lo que provoca retrasos y, en muchos casos, situaciones peligrosas.

"No saben qué está diciendo la señal, les sale un cartel grande diciendo que a dos millas está cerrada la carretera, o en el radio te empiezan a decir -el 99 % en ingles- que hay un accidente, que no entres por tal calle, que hay una calle de no camiones que no se puede entrar, y tú ves los camioneros que no saben inglés y van directo por ahí. Y entonces ves los camiones trabados en medio de la ciudad, metidos en millones de problemas y creando caos", aseguró.

Crítica a los detractores de la medida

El camionero también también lanzó una crítica directa a quienes se oponen a la norma solo por venir de Trump, a los que tildó de "hipócritas".

"Nunca en la vida se interesaron por los camioneros, se cagaban en la madre de ellos cada vez que los veían en la carretera, detestan que los camiones les pasen por al lado, pero ahora los defienden porque les conviene, porque ven un lugar para agarrarse para atacar a Donald Trump", señaló.

En su mensaje, Palacios también se dirigió específicamente a sus compatriotas cubanos, muchos de los cuales se han mostrado preocupados por el impacto que la orden pueda tener sobre sus trabajos.

"Nosotros tenemos que ubicarnos. Estados Unidos no se tiene que adaptar a nosotros, nosotros nos tenemos que adaptar por fuerza a Estados Unidos", sentenció.

"¿Quién le dijo a usted que el sistema de leyes y de organización del transporte en Estados Unidos se tiene que adaptar a que usted no hable inglés? Eso es problema suyo. Tú no estás poniendo de tu parte para adaptarte, tú quieres que Estados Unidos se adapte a ti. Y esa no es la lógica de un emigrante", recalcó.

Un debate nacional con tintes migratorios

La orden ejecutiva firmada por Trump a finales de abril establece que todos los conductores comerciales deben pasar una prueba de inglés como requisito para mantener o renovar sus licencias.

Según la Casa Blanca, la medida busca mejorar la seguridad vial y garantizar que los conductores comprendan señales, advertencias y comunicaciones en carretera.

El gobierno ha defendido la norma como una corrección a años de "negligencia administrativa", que habría permitido la circulación de camioneros sin dominio del idioma, poniendo en riesgo a otros conductores.

Sin embargo, organizaciones como la Asociación Nacional de Camioneros critican la decisión, calificándola de "populismo camuflado" y acusando al gobierno de exagerar cifras para justificar una agenda antiinmigrante.

Impacto sobre los camioneros latinos y cubanoamericanos

Se estima que entre 20,000 y 25,000 camioneros de origen cubano trabajan actualmente en Estados Unidos, particularmente en Florida, donde el español sigue siendo el idioma dominante en muchas industrias.

Para muchos de ellos, el transporte ha sido una vía directa hacia la estabilidad financiera, y esta nueva norma representa un posible riesgo de exclusión si no logran cumplir con el requisito.

Sin embargo, voces como la de Palacios insisten en que la solución no está en protestar, sino en prepararse.

El joven, periodista de profesión, ejerció en Cuba en medios independientes y en Estados Unidos trabajó para la ESPN, hasta que decidió abrir su propio negocio.

"Hay que ser objetivo y poner los pies en la tierra. Quitémonos eso de la cabeza de que nosotros vamos a parar el país. No va a pasar nada si todos los camioneros cubanos paran. Cójanla suave y pónganse a tratar de aprender inglés, y si te cuesta demasiado trabajo, cambia de trabajo", sugirió.

Mientras tanto, el debate continúa, no solo en las comunidades latinas, sino también en los pasillos del Congreso, donde algunos representantes han prometido presentar iniciativas para frenar la medida o al menos suavizar su implementación.

¿Política de seguridad o herramienta de exclusión? Esa es la pregunta que divide al país -y a los propios inmigrantes- mientras miles de camioneros siguen recorriendo sus rutas con más incertidumbre que nunca.

