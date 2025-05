Cubana en México responde a quienes le dicen que regrese a Cuba: "No entiendo esa obsesión"

Una joven cubana residente en México se ha vuelto viral en TikTok tras publicar un video en el que responde con firmeza a quienes le insisten en que regrese a Cuba.

“Chicos, es que yo no entiendo esa obsesión de ustedes con que yo me regrese a Cuba, si ustedes no me mantienen, no me pagan la renta, no me dan ni un pesito para un taquito. ¿Qué mal les he hecho yo a ustedes?”, dijo la joven, identificada como @maryfra.21 en redes sociales, en un clip grabado en la vía pública de Quintana Roo.

Con una sonrisa irónica y un tono decidido, Maryfra dejó claro que está feliz en México: “Yo amo México y soy más que feliz aquí, así que para atrás, mi vida, ni para coger impulso. Bye”.

El video, publicado hace tres días, acumula miles de reproducciones y ha generado más de un centenar de comentarios, en su mayoría en tono de respaldo y afecto por parte de usuarios mexicanos. Frases como “No te vayas, te queremos aquí”, “Eres bienvenida, hermana cubana” y “No hagas caso, quédate en México si aquí eres feliz”, se repiten en distintos mensajes.

Algunos usuarios incluso se ofrecieron a pagarle la renta o a casarse con ella “para que no se vaya”. Otros aprovecharon para denunciar actitudes xenófobas de algunos internautas y le aseguraron que no representan a la mayoría. “México es un país libre y hospitalario”, expresó uno de los comentaristas, mientras que otro señaló: “Si tú respetas este país, eres más mexicana que muchos”.

También hubo reacciones humorísticas o en tono romántico, con propuestas de matrimonio, invitaciones a viajar dentro del país o a mudarse con seguidores que aseguraron “defenderla de todos”.

Esta no es la primera vez que Maryfra responde públicamente a críticas sobre su presencia en México. En febrero pasado, respondió a quienes cuestionaban qué aportaba como extranjera. En aquella ocasión, explicó que tiene residencia permanente, estudia, trabaja, consume productos locales y planea abrir un negocio, contribuyendo así a la economía mexicana.

“Nunca había respondido este tipo de comentarios pero creo que es momento de hacerlo”, dijo entonces. Su mensaje generó apoyo y abrió un debate sobre el rol de los migrantes en la sociedad mexicana.

La situación de los migrantes cubanos en México ha generado debate en los últimos años, especialmente en redes sociales, donde no es raro encontrar opiniones divididas. Figuras como el youtuber Michel Crónicas también han hablado del tema, defendiendo el derecho de los migrantes a integrarse y ser valorados por su aporte económico y social.

“Los migrantes, cuando pagan sus impuestos y respetan la cultura del país que los acoge, merecen todo el respeto”, afirmó Michel en un video que también fue ampliamente comentado.

La experiencia de Maryfra refleja los desafíos y tensiones que viven muchos migrantes cubanos en su proceso de integración en México, entre muestras de afecto y críticas que, muchas veces, revelan prejuicios persistentes.

