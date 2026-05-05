Detienen en Tapachula a una cubana y cuatro personas más que viajaban en camioneta robada

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Una ciudadana cubana y otras cuatro personas fueron detenidas este domingo en Tapachula, Chiapas, tras ser sorprendidas mientras viajaban en una camioneta reportada como robada en el norte de México, informaron las autoridades.

La joven procedente de Cuba, identificada como Dalila N, de 23 años, es parte de un grupo arrestado en la madrugada del domingo, durante una revisión de rutina en la zona fronteriza, en el marco del operativo Blindaje Tapachula, un dispositivo interinstitucional de seguridad pública activo desde el 24 de abril hasta el próximo 14 de mayo, según un reporte de Diario del Sur.

De acuerdo con el informe oficial, los agentes interceptaron el vehículo de color negro que circulaba a exceso de velocidad, ocupado por cinco personas.

Además de Dalila, fueron detenidos el conductor la camioneta, Rafael Eduardo N, de 22 años; Neri N, de 25; Cristian Eduardo N, de 21, e Israel Alexander N, de 22.

Foto: Fiscalía General del Estado de Chiapas

Según Diario del Sur, los cinco adoptaron una actitud prepotente e insultaron a los agentes policiales, por lo que fueron arrestados por el delito de resistencia a particulares, y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE). El conductor será procesado, además, por la posesión de un vehículo con reporte de robo.

La camioneta fue asegurada por las autoridades. Tras verficarse el número de serie del motor, se confirmó que tenía reporte de robo en Tamaulipas, estado del noreste de México con altos índices de sustracción de vehículos vinculados al crimen organizado.

La operación Blindaje Tapachula despliega 17 unidades operativas en 10 polígonos estratégicos del municipio e involucra al Grupo Especial de Reacción Inmediata, la Guardia Estatal Fronteriza, la Guardia Estatal Preventiva, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y el Batallón 1102 Escudo de Acero.

La detención se produce en un contexto de alta presencia de cubanos en México, y en especial en Tapachula, ciudad que se ha convertido en uno de los principales puntos de concentración de migrantes de la isla tras las deportaciones masivas desde Estados Unidos.

En 2025, aproximadamente 12,000 cubanos fueron deportados desde territorio estadounidense hacia Chiapas mediante vuelos directos semanales que continúan en 2026, saturando los albergues locales y generando una situación humanitaria crítica con estimados de unos 60,000 migrantes varados en la zona.

Este escenario de precariedad extrema ha derivado en tensiones sociales y un aumento de incidentes delictivos en la región, con participación de ciudadanos cubanos. En marzo pasado, dos cubanos y un mexicano fueron detenidos en Tapachula por presunta venta de marihuana, piedra y cocaína en la colonia Calcáneo Beltrán.

Ese mismo mes, tres cubanos fueron capturados en Monterrey tras cometer robos de cajas fuertes en Saltillo y Monterrey, mientras que en noviembre de 2025 dos fueron detenidos en el estado de México por el robo millonario de mercancía de un tractocamión.

La violencia afecta de manera desproporcionada a los migrantes cubanos varados en Tapachula, quienes enfrentan condiciones de extrema vulnerabilidad. «Yo ya estoy viejo, no me quiero morir aquí», declaró Raúl Morales, de 66 años, deportado a la ciudad, en un testimonio recogido por El País México en marzo pasado.