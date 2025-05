Abogados de inmigración explican detalles claves sobre revocación de permisos de trabajo bajo CBP One

El gobierno de Estados Unidos ha comenzado a revocar los permisos de trabajo emitidos bajo el programa CBP One, una medida que ha puesto en alerta a miles de migrantes, especialmente cubanos, que confiaron en esa vía legal para establecerse en el país.

La abogada de inmigración Liudmila A. Marcelo explicó en entrevista con Telemundo 51 que el permiso de trabajo solo es válido mientras el beneficiario conserve un estatus migratorio vigente, en este caso el parole otorgado al cruzar la frontera bajo el programa conocido como CBP One.

“Una vez desaparece ese estatus, el permiso laboral pierde sustento legal. No hay base para que siga activo”, dijo. Recordó que trabajar sin autorización puede tener efectos negativos en el futuro migratorio de los afectados. “Ahora ese detalle pesa. Puede jugar en contra al solicitar ajuste de estatus o asilo”, precisó Marcelo.

Por su parte, el abogado Jesús Novo, en entrevista con Mario J. Pentón, coincidió en que la situación legal de los beneficiarios de CBP One se ha vuelto extremadamente frágil, pero no tienen que rendirse.

"La revocación ha sido general, para todos los paroles que entraron por CBP One. Si tu empleador tiene E-Verify debe chequear tu estatus y si está revocado, te tienes que ir. No puedes seguir trabajando. Tienes hasta el 14 de mayo para mostrar evidencia de que mantienes el parole o que cuentas con una forma alternativa de permiso de trabajo", dijo Novo.

Quienes no renueven su estatus migratorio están en riesgo inmediato de quedarse sin permiso de trabajo y ser declarados en proceso de deportación. Varios abogados señalan que cada caso es diferente y es por eso que los implicados deben evaluar su situación con urgencia.

Sobre la posibilidad que tienen los casos de cubanos con CBP One de acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, Novo señaló que no importa haberse quedado sin permiso de trabajo, aún pueden beneficiarse de esa norma legal.

La abogada Rosaly Chaviano, en entrevista para AmericaTeVe Miami, señaló que el gobierno está mostrando desesperación por expulsar a los inmigrantes y comentó cómo la Administración Trump está ofreciendo 1,000 dólares a quienes se autodeporten.

"Al parecer no están logrando las deportaciones como ellos esperaban y están usando otros métodos, como este de dar incentivos. (...) Las personas que abandonan el país y no se presentan en corte es probable que reciban una orden de deportación en ausencia que tiene consecuencias mayores, de cara al futuro", advirtió Chaviano.

Esto podría implicar estar de 10 a más años sin volver a entrar en Estados Unidos.

Los permisos de trabajo serán revocados el 14 de mayo y siete días después finalizará el parole. Las autoridades estadounidenses recomiendan la autodeportación con CBP Home, pero Chaviano recomienda que antes de tomar una decisión de tal magnitud vean sus casos con un profesional.

"Si tienen otra forma de obtener un permiso de trabajo empiecen a hacerlo", señaló.

Muchos inmigrantes no están conscientes de que su parole ya venció o fue revocado, porque a veces la notificación llega por correo electrónico y hay quienes no están atentos a los mensajes. No estar informado no los exime de las consecuencias legales.

La mayoría de los migrantes afectados son cubanos, aunque también hay nicaragüenses, haitianos y venezolanos que entraron a Estados Unidos mediante CBP One.

Esta aplicación fue creada durante el gobierno de Joe Biden para facilitar el ingreso legal a través de la frontera sur, mediante citas programadas. Los inmigrantes recibieron parole, permiso de trabajo y comenzaron a integrarse en la sociedad.

Sin embargo, a inicios de 2025, la administración de Donald Trump inició el desmantelamiento del programa y ordenó la revocación de beneficios.

Los afectados están recibiendo correos del Departamento de Seguridad Nacional en los que se les exige abandonar el país voluntariamente a través de la plataforma CBP Home, o enfrentar sanciones y procesos legales.

Los expertos coinciden en que estos casos necesitan asesoría jurídica inmediata y evitar cualquier error que pueda cerrar las puertas a una futura regularización.

