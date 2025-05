Dos motos chocan en concurrida avenida de La Habana

Dos motocicletas colisionaron este martes en la intersección de Vía Blanca y Lacret, en el municipio Diez de Octubre, un punto de alto tránsito vehicular en La Habana.

Las imágenes compartidas por el usuario Alejandro Chassagne en el grupo de Facebook “Accidentes Automovilísticos en cuba” muestran los vehículos tendidos sobre el asfalto, generando una escena que llamó la rápida atención de transeúntes y otros choferes en el lugar.

Aunque aún no hay parte oficial sobre la magnitud del accidente ni sobre el estado de salud de los implicados, la violencia del choque sugiere consecuencias significativas.

Testimonios ciudadanos: “Estamos viviendo en la India, sin leyes de tránsito”

Tras la difusión de las imágenes en redes sociales, varios internautas compartieron experiencias similares en la zona. “Yo he visto cómo desde Vía Blanca doblan a la izquierda para entrar a Lacret, algo prohibido… fácilmente pudo haber sido eso. Estamos viviendo en la India, sin leyes de tránsito ni quién las haga cumplir”, escribió un usuario.

Otro relató: “Hace unos días venía de la Ciudad Deportiva y al incorporarme a Lacret, un (chofer) en una moto eléctrica que venía por Lacret dobló a la izquierda indebidamente hacia Vento, interrumpiendo mi recorrido. Ahí no hay giro a la izquierda, casi provoca un accidente”.

Los comentarios coincidieron en señalar un patrón de imprudencia entre motociclistas, aunque también reconocen que no todos los conductores son irresponsables. “La mayoría de los que andan en motos, ojo, la mayoría, no todos, no respetan o no saben las leyes. Hacen barbaridades en las calles y lo más triste es que los que más sufren son ellos mismos, porque no tienen ninguna protección más allá del casco”.

Este hecho se suma a la creciente estadística de accidentes que involucran motos, en particular eléctricas, en la capital cubana. La proliferación de estos vehículos en los últimos años, sumado a la falta de educación vial, señalización insuficiente y escasa vigilancia en puntos críticos, ha generado un entorno cada vez más riesgoso para todos los usuarios de la vía.

Solamente entre los meses de febrero y marzo fueron reportados varios accidentes en el que estaban involucrados motocicletas. Uno de ellos ocurrió en Arroyo Naranjo, La Habana cuando dos motociclistas resultaron heridos tras colisionar en la Calzada de Managua con calle Menocal. Uno de ellos sufrió heridas graves debido a un salidero de aguas albañales que hacía la vía resbaladiza.

Otro hecho más grave sucedió en Santiago de Cuba, tras accidentarse una moto y una motorina en la intersección de Carretera del Morro y Calle 11, dejando a tres jóvenes fallecidos.

Asimismo, en el municipio capitalino de Cotorro, una patrulla policial impactó contra un automóvil y dos motocicletas, dejando dos heridos graves.

En Holguín, en el mes de febrero, un joven motorista falleció tras chocar con una guagua Transtur en la intersección que une la carretera hacia Guantánamo y el puente hacia la localidad del Jobo en Sagua de Tánamo.

Los factores comunes en estos accidentes son la imprudencia al volante, las infraestructuras viales deficientes y la falta de educación vial de algunos conductores.

