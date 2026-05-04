Auto de JG estaría involucrado en accidente en Santiago de Cuba, según versiones sin confirmar

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Un vehículo vinculado a Juan Guillermo Almeida (JG), hijo del fallecido Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque, estaría involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en Santiago de Cuba, según información publicada este lunes por el comunicador Yosmany Mayeta Labrada en Facebook y comentarios de internautas.

Mayeta aclaró que maneja la información desde hace días pero no había podido publicarla antes por falta de imágenes: «Desde hace días tengo la info., de que, uno de los carros de JG, chocó a un hombre en Santiago. Pero, por falta de imágenes no he podido publicar».

Además, pidió fotos y más información sobre el hecho.

Sin embargo, ni el comunicador ni los internautas precisan si JG conducía el vehículo o si este solo estaría vinculado al artista.

Según comentarios en la publicación, el hecho habría ocurrido en la intersección de las calles 2 y Escario, conocida popularmente como «la esquina de la muerte», aproximadamente el 30 de abril, un día antes de otro accidente registrado en el mismo punto.

Esa misma esquina cobró protagonismo trágico cuando una joven doctora murió allí el 1 de mayo al ser impactada por un automóvil, lo que convierte a ese cruce en un punto de alta siniestralidad en la ciudad.

Captura Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

Varios comentaristas aseguran que la víctima, un hombre del reparto Chicharrones, está ingresada en el hospital provincial Saturnino Lora. «Está ingresado en el hospital provincial», escribió Lis Rodríguez.

Maritza Llarena añadió que «el hombre está en estado reservado (grave o crítico)», mientras que Rebeca Aurora Junco Massieu, quien dice conocer al accidentado, lo reportó «de grave».

Captura Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

Junco Massieu señaló: «Es el hermano de una vecina mía y estaba reportado de grave. Dios ponga su mano y salga pronto de todo».

Captura Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

Por su parte, Nolandis Geralde Sabigne dijo: «Hoy me enteré de ese caso está reportado de grave en el hospital militar. Es de aquí de chicharrones. Dicen que no le falta los medicamentos y con transporte a disposición por eso están calladitos, ahí debe de haber dinerito».

Captura Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

Un enfermero del Saturnino Lora informó de manera anónima que en las últimas horas se ha visto a JG en el centro asistencial, así como a personas de su entorno interesadas en el caso, lo que apuntaría a que —al menos— su vehículo está involucrado.

El mismo informante señaló que la Seguridad del Estado está dando seguimiento al caso y que la versión que circula internamente, sin confirmación, es que JG iba manejando al momento del accidente.

En la población santiaguera circulan dos versiones: una que señala directamente a JG como conductor y otra que indica que solo su carro estuvo involucrado.

Ninguna ha sido verificada –o desmentida– ni por el artista ni por las autoridades locales.

JG es una figura habitual en Santiago de Cuba, donde tiene varios negocios repartidos por la ciudad, lo que explicaría su presencia frecuente en la provincia.

Su condición de hijo de uno de los históricos comandantes de la Revolución lo convierte en una figura con conexiones en las más altas esferas del poder cubano, y con protección.

Esa posición privilegiada es señalada por algunos comentaristas como factor que podría incidir en el manejo del caso.

«Eso no es nuevo, hace como 15 años hizo lo mismo aquí en Mayabeque y no pasó nada», escribió Lairovis Batista Inza, en referencia a un incidente anterior que no tuvo consecuencias para el artista.

Hasta el momento de esta publicación, JG no ha confirmado ni negado los hechos en sus redes sociales. Cuba registró 750 fallecidos en accidentes de tránsito durante 2025, en un contexto de alta siniestralidad vial que afecta especialmente a las provincias orientales.

El hermano de JG, Juan Juan Almeida, reside en Miami y ha sido crítico del régimen cubano, una postura diametralmente opuesta a la de su hermano, quien mantiene vínculos con las estructuras oficiales de la Isla.