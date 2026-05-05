Muere hombre atropellado en Santiago de Cuba: señalan a Juan Guillermo Almeida

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Agustín Maceo Perdomo, conocido como «Pacolo», falleció en la noche de este lunes tras varios días en estado crítico después de ser impactado en su motorina en la madrugada del 1 de mayo en Santiago de Cuba.

Varias fuentes señalan a Juan Guillermo Almeida, conocido como JG, hijo del fallecido Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque, como el conductor del vehículo que lo atropelló.

El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada confirmó el fallecimiento este martes en sus redes sociales, donde también había dado a conocer el accidente el día anterior. El caso ha generado una ola de indignación en Santiago de Cuba ante las dudas sobre si habrá responsabilidad legal.

Facebook / Yosmany Mayeta Labrada

Según los testimonios recogidos, Agustín transitaba en su motorina cuando fue impactado violentamente; el vehículo quedó prácticamente destruido.

Tras el choque, la víctima aparentemente se sentía bien. Hubo conversación entre ambas partes y se habría intentado llegar a un arreglo. El propio Agustín acudió al Hospital Provincial Saturnino Lora, pero no declaró haber sufrido un accidente de tránsito sino que dijo que se había caído. Recibió chequeos de rutina y regresó a casa.

Horas después, todo cambió. Agustín despertó incoherente, desorientado y convulsionando. Fue trasladado de urgencia, diagnosticado con derrame cerebral e ingresado en estado grave.

Pese a la atención médica, su cuerpo no reaccionó. Se le declaró muerte encefálica y falleció el lunes en la noche.

Surgen versiones de que Agustín no aceptó dinero y que solo se pretendía reponer la motorina dañada como arreglo inicial. Hoy deja una familia destrozada: una hija pequeña y una esposa joven. Quienes lo conocían lo describían como «el bastón de la casa», sostén del hogar.

Circulan dos versiones sobre el accidente: una señala directamente a JG como conductor y otra indica que solo su vehículo estuvo involucrado. Ninguna ha sido confirmada ni desmentida oficialmente por las autoridades cubanas.

Vecinos aseguran que JG y personas de su entorno estuvieron presentes de forma constante en el hospital durante los días críticos. Un enfermero del Saturnino Lora informó de manera anónima que la Seguridad del Estado está dando seguimiento al caso, lo que algunos interpretan como un mecanismo de control de la información más que de búsqueda de justicia.

El debate en redes sociales apunta a un patrón de impunidad. Comentaristas recuerdan que hace aproximadamente 15 años JG habría protagonizado un incidente similar en Mayabeque sin consecuencias legales.

JG es músico —salsero y reguetonero— con varios negocios en Santiago de Cuba y mantiene estrechos vínculos con las estructuras del régimen. En agosto de 2025 fue designado para cerrar oficialmente la temporada de verano en Cuba, con actuaciones en Guantánamo y Mayabeque.

El accidente ocurrió en la zona de las calles 2 y Escario, en el reparto Santa Bárbara, señalada por vecinos como «la esquina de la muerte». Ese mismo 1 de mayo, la joven doctora Thalía Milagros Mariño Recouso murió en esa misma zona al ser impactada por un automóvil mientras viajaba en moto.

El caso se produce en un contexto de alta siniestralidad vial: Cuba registró 750 fallecidos en accidentes de tránsito durante 2025, en un total de 7,538 siniestros y 6,718 lesionados, según la Comisión Nacional de Seguridad Vial.

«No se trata de apellidos. No se trata de poder. Se trata de una vida perdida. Y ninguna vida debería valer menos que un apellido», escribió Mayeta Labrada al confirmar la muerte de Agustín Maceo Perdomo.