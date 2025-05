"Cuba enfrenta una crisis humanitaria": Youtuber estadounidense visita Cuba y muestra cómo se vive en la isla

El youtuber estadounidense Adventure Elliot se ha hecho viral en TikTok tras compartir un video de su reciente estancia en Cuba donde muestra un edificio en ruinas en La Habana habitado por varias familias cubanas. La publicación, compartida a mediados de abril, ya acumula más de 2.1 millones de visualizaciones y ha generado un amplio debate en redes sociales sobre la situación que atraviesa la isla.

“Las personas viven con miedo porque los edificios pueden colapsar en cualquier momento”, dice Elliot en sus vídeos al recorrer una vivienda donde conviven varias generaciones entre grietas, humedad y techos a punto de derrumbe. “Estas son las casas que han tenido por generaciones, desde que Castro tomó el poder y entregó los apartamentos al pueblo”.

Aunque señala que los residentes no pagan alquiler, advierte: “Esta es la realidad. Hay un cuarto aquí, aquí está la cocina… y en esa esquina hay un altar de santería”.

El video forma parte de una serie de publicaciones que Elliot ha subido a TikTok y otras plataformas documentando su experiencia en Cuba, donde también aborda temas como la escasez de combustible, el colapso del transporte público, la migración interna y externa, y la crisis alimentaria y sanitaria.

En otro de sus videos, el creador relata: “Cuba está atravesando una crisis humanitaria. Déjenme explicar lo que está pasando en este país”. Luego comenta: “El transporte es un problema. Por eso la gente todavía usa carretas, camina o va en moto, porque no hay gasolina, no hay combustible. La gente tiene que esperar horas para conseguir gasolina”.

“La situación es que no hay suficientes autos ni motocicletas ni taxis, así que las personas esperan horas para ir de un sitio a otro. Es brutal. Es brutal. La lucha es real”, resume.

Elliot también habla del éxodo: “Hay una crisis demográfica. La gente huye de los pueblos pequeños para ir a La Habana, y como pueden imaginar, La Habana ahora es un caos. Y más allá de eso, las personas están abandonando el país. Pero ahora no pueden ir a Estados Unidos por las nuevas leyes de Trump… antes podían, así que ahora intentan ir a Europa”.

El youtuber también denuncia la crisis de salud y alimentación: “Falta medicina, falta comida, hay inflación. Vas a una farmacia y no hay nada. No hay ibuprofeno, no hay insulina. Es duro. La comida es muy cara. Las proteínas son caras, los vegetales existen, pero el problema es que… el problema es que… los que trabajan en el campo no tienen mucho incentivo. Solo están sobreviviendo porque tienen que vender… la gran mayoría de sus cultivos al gobierno, ¿entienden? No obtienen ganancias de eso. Trabajan… básicamente son esclavos”.

Elliot también reflexionó sobre las diferencias entre Cuba y su país: “Creo que los estadounidenses podrían aprender una valiosa lección de los cubanos, porque los estadounidenses siempre están como ‘quiero un auto nuevo, quiero esto, quiero aquello’. Hemos perdido nuestros valores en Estados Unidos”.

La escena lo muestra caminando por la calle, saludando a dos ancianos a quienes entrega dinero. “Hay mucha hambre, hay un colapso demográfico, falta medicina, falta transporte”, resume. “Las personas que no entienden la situación culpan únicamente a Estados Unidos. Y Estados Unidos ciertamente tiene parte de culpa… por ejemplo, antes había más turismo con Obama”.

Además de los clips en TikTok, el youtuber publicó un video extenso en su canal de YouTube, donde resume su experiencia en La Habana con imágenes del malecón, calles interiores y barrios menos visibles para el turismo. En la descripción del video, Elliot escribió: “En este video, te mostraré lo que vi mientras caminaba por La Habana, Cuba. Es uno de los lugares más interesantes que he visitado. Es un país complicado, pero la gente cubana es increíble”.

Reacciones en TikTok: “Bendiciones por mostrar la Cuba real”

El video ha generado miles de comentarios. Algunos responsabilizan al embargo estadounidense por la situación de la isla, mientras otros apuntan directamente al régimen cubano.

“Todo esto es por el embargo de EE.UU. a Cuba. Debería mencionarse cada vez que se muestra su infraestructura colapsada, todo es culpa de América”, comentó una usuaria. Otro respondió: “Si culpas al embargo, claramente no sabes nada sobre Cuba”.

Otros señalaron el potencial desperdiciado del país: “Cuba podría ser el Hawái del Caribe si se organizaran”. Otro agregó: “Pudo haber sido casi Las Vegas del Caribe. Pudo... ”.

Un usuario cubanoamericano expresó: “Como cubanoamericano, todos los que culpan al embargo están equivocados. Esto es un problema del liderazgo y del gobierno de Cuba”.

“Bendiciones por mostrar la Cuba real”, escribió otro internauta.

Otros casos similares

El caso de Elliot no es único. En los últimos meses, varios visitantes extranjeros han documentado su paso por Cuba mostrando situaciones similares.

El influencer peruano Oscar Curi mostró la precariedad en el barrio de Los Pocitos, donde entrevistó a una mujer que vive sin agua y sin ducha. Una turista chilena, @fannycosas, relató cómo un camarero le confesó haber dejado la medicina por falta de insumos y estrés laboral. Mientras que la española Carolina Márquez mostró escenas de pobreza extrema en Trinidad que la dejaron “llorando de impotencia”.

Elliot, por su parte, es originario del estado de Wisconsin, en Estados Unidos. En una entrevista publicada en 2022 por el diario El Español explicó que se enamoró del idioma español durante un intercambio universitario en Costa Rica y que esa experiencia lo llevó a mudarse a España. Allí trabajó como auxiliar de conversación en centros educativos y comenzó a producir contenido en redes. “Quiero mostrar lo guapo y lo feo”, afirmó entonces, refiriéndose a su objetivo de documentar zonas poco visibilizadas, tanto en España como en América Latina.

