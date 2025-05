Cubana en Estados Unidos: "No me da vergüenza decir que trabajo de housekeeping en un hogar de ancianos"

Una cubana en Estados Unidos se ha vuelto viral tras compartir un video desde su lugar de trabajo, donde afirma con orgullo que se gana la vida como housekeeping en un hogar de ancianos. Su nombre es Heidy Díaz, conocida en TikTok como @heidydiazsosa, y su testimonio ha tocado la fibra de cientos de usuarios de la red.

“No me da vergüenza decir que trabajo de housekeeping en un hogar de ancianos, ese es mi trabajo y estoy muy feliz. Y le pido muchas bendiciones a Dios por tener este trabajo aquí en Estados Unidos”, comienza diciendo la cubana en un video grabado con el uniforme puesto.

Aunque ese día le tocaba descansar, contó que la llamaron para cubrir un turno y no lo dudó. “Yo digo que vine aquí para superarme, para salir adelante, y si yo no estoy bien, si yo no salgo adelante, mi familia entonces no lo puede estar”, explica. Y lo resume sin rodeos: “Esto es lo que hago yo, caballero: housekeeping. Y nada, hay que trabajar”.

Heidy también hizo una crítica directa a la visión distorsionada que a veces se tiene desde Cuba sobre la vida en Estados Unidos: “A veces la gente piensa, las que están en Cuba, que uno aquí trabaja en un hotel de gerente, de jefe, pero nada... hay que hacer lo que venga. Y me encanta mi trabajo, sinceramente”.

Las reacciones al video fueron inmediatas. Cientos de personas, en su mayoría mujeres cubanas, compartieron sus propias experiencias en el sector de limpieza, tanto en hospitales como en casas particulares o centros de salud. Muchas destacaron que, aunque en Cuba tuvieron profesiones como técnicas, maestras o enfermeras, en EE.UU. han encontrado estabilidad y sustento gracias a este tipo de trabajo.

Comentarios como “Yo también soy housekeeping y estoy orgullosa”, “Eso es lo que vale, trabajar sin robarle a nadie” o “Antes era jefa en Cuba, aquí limpio, pero ayudo a mi familia” se repiten entre las respuestas solidarias que inundaron la publicación.

Heidy ya había compartido en redes que incluso en sus días libres aprovecha para hacer trabajos extra limpiando casas. En una ocasión anterior, dijo: “Miren mis amores, el día que yo descanso estoy limpiando una casa. Para que ustedes vean que en este país uno viene a trabajar y a prosperar, pero si no trabajas, no eres nadie ni haces nada en tu vida”. Así lo expresó en un video anterior que también recibió gran apoyo.

También han surgido testimonios similares de otras cubanas como “La Cubanita Soñadora”, quien respondió con firmeza a quienes se burlaron de su trabajo limpiando casas: “¿Pena? Pena me daría tener dos manos, dos pies, y vender mi cuerpo para ganarme la vida”. Su mensaje directo fue celebrado con cientos de mensajes de apoyo.

Otro ejemplo inspirador es el de Leidy Aragón, una cubana en Tampa que empezó limpiando casas por 20 dólares y hoy tiene su propio negocio. Comenzó con menos de 100 dólares, una aspiradora de segunda mano y muchos deseos de salir adelante. Hoy es madre soltera, independiente y se ha convertido en un ejemplo de superación para otras mujeres migrantes.

La historia de Heidy, como la de tantas otras, refleja una realidad poco contada: la del trabajo duro y honesto que sostiene a miles de familias cubanas fuera de la isla. Sin adornos, con humildad y mucho coraje, Heidy lo deja claro: “El que no trabaja es porque no le da la gana, pero aquí, malo que bueno, hay trabajo, caballero”.

