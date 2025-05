María Elvira celebra liberación de cubanas con I-220A detenidas por ICE

Vídeos relacionados:

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar celebró la liberación de ocho jóvenes cubanas que habían sido detenidas en marzo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a pesar de contar con el formulario I-220A, un documento que les otorgaba libertad bajo supervisión mientras avanzaban sus procesos migratorios.

“¡TODAS LIBERADAS! Las jóvenes con I-220A detenidas en marzo y cuyos familiares me contactaron ya están libres. ¡No me detengo hasta lograr parole in place para todos!”, escribió Salazar este martes en su cuenta oficial de X (antes Twitter), reafirmando su compromiso con la comunidad cubana migrante.

Las ocho mujeres habían sido arrestadas durante citas rutinarias con ICE, lo que desató una ola de preocupación e indignación entre miles de migrantes cubanos con el mismo estatus, y motivó a familiares de las detenidas a acudir a la oficina de Salazar en busca de ayuda.

La congresista informó que mantuvo comunicación directa con ICE durante el proceso y agradeció a las autoridades migratorias por atender el caso.

Uno de los nombres más conocidos de este grupo fue el de Yadira Cantallops, madre de un menor ciudadano estadounidense, quien estuvo detenida por más de un mes en un centro de detención en California antes de obtener su liberación bajo fianza.

Los arrestos se produjeron en medio de una creciente tensión entre la comunidad cubana y las políticas migratorias implementadas por la administración de Donald Trump, lo que generó críticas hacia Salazar por parte de algunos emigrados.

Sin embargo, su reciente intervención ha sido vista como un esfuerzo importante por frenar las detenciones de cubanos con I-220A y buscar una solución definitiva a su situación legal.

“Recibo con alivio esta buena noticia, pero no olvido a los que siguen detenidos ni a los miles atrapados en un limbo legal. ¡Mi lucha no termina hasta que obtengan el parole que merecen!”, expresó Salazar.

Actualmente, la congresista impulsa una propuesta legislativa para que se reconozca el I-220A como una entrada legal válida bajo la Ley de Ajuste Cubano, permitiendo así que miles de cubanos puedan ajustar su estatus migratorio.

Sin embargo, el abogado de Inmigración Willy Allen ha arremetido contra esa inciciativa, pues argumenta que "No hay que presentar ningún proyecto de ley. La ley ya existe y es la Ley de Ajuste Cubano. Esa congresista se está burlando de nosotros cuando dice que ella va a proponer la ley. Ella no puede proponer nada. Es una falta de respeto. Está hablando cascarita de caña".

"Si ella de verdad quisiera hacer algo, le pondría presión a su amiga, la secretaria del DHS (Departamento de Seguridad Nacional) para que diga que la Ley de Ajuste Cubano aplica a los cubanos I-220 A porque fueron inspeccionados y admitidos", recalcó.

En opinión del prestigioso abogado de Florida, estamos ante un problema administrativo. "En vez de hablar cascarita de caña sobre una ley nueva, argumenta con tu gobierno que lo que debe hacer es aplicar administrativamente lo que ya existe", concluyó.

No obstante, Salazar afirma que ha trabajado con abogados y activistas que preparan acciones legales colectivas para proteger a quienes aún están en riesgo de detención.

