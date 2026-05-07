Polémica en EE.UU. por gestiones de congresista demócrata con México para llevar petróleo a Cuba

Vídeos relacionados:

La congresista demócrata Pramila Jayapal (Washington) admitió públicamente haber contactado a embajadores extranjeros, incluido el de México, para explorar vías de suministro de petróleo a Cuba a pesar de las sanciones vigentes impuestas por la administración Trump, según reveló Fox News.

La revelación desató una fuerte polémica en Estados Unidos, con comentaristas conservadores lanzando acusaciones de traición y señalando posibles violaciones a la Ley Logan de 1799, que prohíbe a ciudadanos privados negociar con gobiernos extranjeros en disputas con Washington, aunque nunca ha resultado en condenas desde su promulgación.

Jayapal explicó que mantuvo contacto con los embajadores tras la visita oficial que realizó junto al congresista Jonathan Jackson (Illinois) a Cuba del uno al seis de abril de 2026. «Mantuvimos contacto con algunos de esos embajadores.

Los mismos embajadores de México y Brasil estuvieron presentes. También había dos embajadores africanos, y fue una conversación increíblemente importante porque creo que la gente no se da cuenta de que no se trata solo de Estados Unidos y Cuba. Toda la región latinoamericana se ve afectada», declaró la legisladora.

Aquel viaje fue la primera visita de legisladores estadounidenses a la isla en 2026 y la primera reunión con el presidente Miguel Díaz-Canel desde septiembre de 2018, cuando Díaz-Canel recibió a los congresistas en La Habana.

Tras la visita, Jayapal y Jackson calificaron las sanciones energéticas de Trump como un «cruel castigo colectivo» y un «bombardeo económico» de la infraestructura cubana, y lograron que 52 representantes demócratas firmaran una carta al presidente y al secretario de Estado Marco Rubio exigiendo el fin de las restricciones al combustible.

La polémica se enmarca en la política de máxima presión de la administración Trump, que ha impuesto más de 240 sanciones contra Cuba desde enero de 2025.

El golpe más duro llegó con la Orden Ejecutiva 14380, firmada el 29 de enero de 2026, que declaró a Cuba una amenaza extraordinaria e impuso aranceles a cualquier país que le suministre petróleo.

Como consecuencia, México —que cubría el 44% de las importaciones cubanas con 17,200 barriles diarios— suspendió sus envíos el nueve de enero de 2026. Venezuela, que aportaba entre el 80% y el 90% restante con entre 26,000 y 35,000 barriles diarios, cortó el suministro tras la captura de Nicolás Maduro el tres de enero de 2026, dejando a la isla en una crisis energética sin precedentes recientes.

La congresista republicana Nicole Malliotakis (Nueva York) calificó el viaje a Cuba de Jayapal como «inconsciente» y acusó a las legisladoras demócratas de ser «simpatizantes comunistas». Por su parte, los congresistas cubanoamericanos Carlos Giménez y María Elvira Salazar también criticaron duramente la visita, acusando a los demócratas de legitimar al régimen de Díaz-Canel.

El viaje y sus secuelas ya habían generado un fuerte cruce de palabras entre legisladores de ambos partidos, y la nueva admisión de Jayapal sobre sus gestiones con embajadores extranjeros promete escalar aún más el debate en el Congreso sobre los límites de la acción legislativa en materia de política exterior.

El 24 de abril, Jayapal publicó un video en el que afirmaba que Cuba tiene un «sistema de salud avanzado» y abogó por levantar el embargo e implementar un sistema de salud universal en Estados Unidos, declaraciones que reavivaron las críticas de legisladores republicanos y de la comunidad cubanoamericana.