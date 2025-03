Cubana con I-220A y madre de un niño pequeño queda detenida en cita con ICE

Vídeos relacionados:

Una cubana con I-220A y madre de un niño pequeño nacido en EE.UU. fue detenida este lunes en su cita de control con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Miramar, en el condado de Broward.

La migrante, identificada como Yadira Cantallops, había pedido asilo en los Estados Unidos y tiene fecha de corte en abril.

Ella entró a Estados Unidos por la frontera sur junto a su esposo, en enero de 2022, y ambos recibieron un I-220A.

Cantallops había estado cumpliendo con sus citas de control migratorio. Sin embargo, en su tercera comparecencia ante ICE, ha sido retenida sin explicación clara.

“Como a las tres de la tarde fue que salió un oficial y me dice que ella se queda en detención. Le pregunto por qué, si ella puso su caso de asilo, y el oficial me dice que él no sabe”, relató en declaraciones a Univision Ernesto, esposo de la detenida.

La pareja había solicitado asilo con la ayuda de un notario, quien sometió su caso ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).

Sin embargo, el caso no figuraba en el sistema de la corte de inmigración, un problema que ahora enfrenta con la ayuda del abogado Jesús Novo.

“Pensábamos al principio que esta podía haber sido la causa, sin embargo, hemos tenido otros casos, personas que habían aplicado a su asilo en la corte, y también habían sido detenidos. Es algo preocupante. Pero, por otro lado, no a todo el mundo que está yendo con I-220A lo están dejando detenido”, señaló Novo.

El esposo de la migrante detenida está en shock tras lo sucedido.

“Tenía su teléfono, se reportaba, todo normal, fuimos haciendo la vida”, explicó Ernesto.

Sin embargo, ahora su esposa se encuentra en el centro de detención para migrantes de Broward, conocido como BTC, desde hace cuatro noches.

Una familia con antecedentes de persecución política en Cuba

El caso de Cantallops toma un giro aún más grave cuando se examina su historial en Cuba. Su familia fue perseguida por el régimen cubano debido a su activismo por los derechos humanos. Su madre, Mailin Hernández, explicó que ella y su hija recibieron refugio político, pero no pudieron viajar a EE.UU. debido a problemas de salud. Ahora, desde Cuba, pide desesperadamente que su hija no sea deportada.

“Desde pequeña siempre sufrió en carne propia el asedio y la represión”, afirmó Hernández.

Mientras tanto, un primo de la detenida, Ariel Góngora, denunció en redes la injusticia de la detención y los antecedentes políticos de la familia.

“Su asilo debe ser creíble. Esta joven sufrió por la tiranía. Nacida en la sede provincial del movimiento por los derechos humanos 'Claridad', desde niña sufrió acoso y persecución política ya que su tío, el preso político Lorenzo García, fundador del movimiento opositor, y su madre, la tesorera, se dedicaban a ayudar a los presos políticos en prisión y a denunciar las injusticias cometidas por el régimen castrista. Su padre, mi primo Alberto Cantallops, condenado también a seis años de prisión, sufrió el ensañamiento de los castristas”, escribió Góngora en redes sociales.

Góngora compartió en Facebook una captura de un mensaje de Whatsapp de la madre de la joven, Mailin Hernández, quien desglosó el historial familiar, e hizo un llamado urgente en redes para viralizar el caso.

“Arielito, quien te escribe es Mailin, la mujer de tu primo Albertico. Necesito tu número para llamarte, pues estoy sin corriente y estoy encima de la placa de mi casa tratando de comunicarme con alguien que me pueda ayudar a hacer viral el caso de Yadira. Se presentó hoy a una cita de rutina de asilo (I-220A) y la dejaron detenida”, escribió Hernández.

El impacto de la detención en la familia

Mientras Yadira sigue detenida, Ernesto enfrenta la difícil tarea de explicarle a su hijo por qué su madre no está en casa. De momento le dice que "está trabajando".

“Es algo duro separar a un hijo de una madre”, concluyó el joven.

Este jueves, Yadira tenía una entrevista con su oficial de deportación, quien podrá decidir si la libera con una fianza a la que califica o si su caso es elevado a un juez de inmigración.

Creciente cifra de cubanos I-220 en cita con ICE

Yadira Cantallops se suma al caso de Laura de la Caridad Sánchez.

