La influencer cubana Claudia Artiles respondió con contundencia a una crítica recibida en TikTok, en la que se le cuestionaba por enviarle un ventilador al hijo de su pareja Ultrack que viven en Cuba en lugar de destinar ese regalo a su propia familia en la isla.

En un nuevo video publicado en su perfil, la joven mamá dejó claro que no tiene nada que demostrar: “Primero que nada, no me gusta hacerme la buena. Yo sé el tipo de persona que soy. Puedo ser buena o mala”.

Lo más leído hoy:

La creadora de contenido aclaró que su madre en Cuba no está desatendida y que, gracias a las redes sociales, incluso pudo comprarle una casa. “Mi familia en Cuba no pasa necesidad. Yo le mando a mi madre todo lo que necesita. Gracias a mensajes como el tuyo puedo darme el lujo de decir que le compré una casa a mi mamá gracias a las redes sociales”.

Claudia explicó que decidió enviarle un ventilador al niño porque está pasando calor y porque mantiene comunicación directa tanto con él como con su madre. “Me da la gana de mandarle un ventilador a Ali porque está pasando calor. Yo me comunico con su mamá y con él, y si él me lo pide, se lo mando”.

También aclaró que la mención del niño en el video responde a exigencias comerciales. “Si lo pido gratis en TikTok Shop, tengo que hacer la promoción, el vendedor me lo exige. Es verdad, me podría ahorrar la información de que era para él, pero no me dio la gana. Me dio la gana de decirlo”.

La influencer reconoció que responde a comentarios críticos una vez al mes porque eso genera contenido monetizable. “Recibo comentarios buenos, pero lastimosamente cuando respondo comentarios buenos, TikTok no me da visualización y no los monetizo. No gano dinero con él”.

La mamá de Marlon finalizó su mensaje reafirmando su postura política: “Hoy y siempre he sido Patria y Vida, pero mi familia no pasa ni necesidad ni hambre, y nadie me va a prohibir enviarle lo que mi familia necesite a Cuba”.

Preguntas frecuentes sobre Claudia Artiles, Ultrack y su dinámica familiar